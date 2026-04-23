寵物用人藥新規註銷 過渡期沿用現行機制

原定7月上路的人用藥品用於犬貓及非經濟動物管理辦法，4月10日已決定暫緩，農業部防檢署昨日正式公告註銷。圖為動保團體日前前往防檢署關注動物用藥修法。 （資料照，記者田裕華攝）

為確保非經濟動物用藥權益，原定七月上路的人用藥品用於犬貓及非經濟動物管理辦法，四月十日已決定暫緩，農業部防檢署昨日正式公告註銷，將綜整各界意見與實務運作後，再行訂定新管理辦法。

毛小孩的動物用藥長期不足，獸醫拿人用藥品治療毛小孩卻引發爭議，隨藥師公會等團體主張人用藥品應全面管制流向，原定今年七月施行人用藥物用於寵物新規，但因人藥轉登錄動保藥件數過少，飼主須持處方箋到藥局領藥恐延誤就醫，形成另一個難題。

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防檢署昨正式公告註銷，將兼顧用藥安全與可近性，調整後政策方向重新研擬相關規範。

防檢署副署長傅學理表示，制度調整及新制研議過渡期間，仍可依「動保法」第四條第二項規定，在動物用藥不足時，獸醫師可使用經公告的人用藥物類別，藥品可由藥商或藥局供應予獸醫師；現行供藥機制將持續運作，確保臨床用藥不中斷。

防檢署：持續溝通 再訂新辦法

防檢署強調，將持續與獸醫界、藥界等利害關係人溝通，並納入飼主及野生動物救傷體系意見；未來制度將以保障動物生命權與醫療權為前提，朝簡化行政程序、提升供藥及時性與飼主便利性，兼顧用藥安全等方向精進制度設計，建立更完善且可行寵物用藥管理機制。

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