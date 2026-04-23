打造人本智慧永續交通城市 新北累積減碳500萬噸

新北市自6月起將擴大開放約120處公有停車場，每日11時至13時提供計程車免費停車2小時。 （記者賴筱桐攝）

新北市政府近年投入一千四百億元於交通建設，推動高快速道路網、低碳運具與人本交通政策，其中全市電動公車達五〇五輛，TPASS累計逾十四萬人次使用，公共自行車YouBike使用量三．二億人次，累積減碳量達五百萬噸，相當於一．三座大安森林公園吸碳量。

新北市交通局長鍾鳴時昨在市政會議報告指出，第二行政大樓將於年底啟用，市府投入五億元建置智慧運輸中心，導入大數據應用，整合智慧交控、智慧停車、智慧公共運輸三大系統，提升交通管理的即時性與精準度。

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而配合淡江大橋五月通車及捷運三鶯線六月通車目標，周邊人行系統、公車接駁、YouBike設置、接送區與停車空間等配套措施將如期到位，確保交通順暢銜接。

在推廣綠能公共運輸方面，鍾鳴時表示，新北市投入一〇五億元補助業者汰換電動公車，目前全市達到五〇五輛，以二〇三〇年公車全面電動化為目標。為串聯最後一哩路，新北市已建置一五三三個YouBike站點，搭配前卅分鐘免費政策，累積使用量達三．二億人次。

此外，交通局規劃在新莊北側知識產業園區旁興建「溪北A3轉運站」，附設停車場，招商金額達一〇五億元，預計年底前動工，盼完善大眾運輸路網，並帶動溪北地區產業發展。

侯友宜也關心計程車司機工作環境，他宣布，因應夏季高溫及油價上漲，自六月起將擴大開放約一二〇處公有停車場，每日上午十一點至下午一點，提供計程車免費停車二小時，方便運將用餐及休憩。

侯友宜表示，響應四月廿二日世界地球日，交通政策應融入環境永續理念，讓民眾享受運輸便利，兼顧環境友善措施，並與國際接軌，朝人本、安全、智慧與永續的交通願景邁進。

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