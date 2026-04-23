李德維判賠 律師：不能隨意造謠或抹黑

國民黨前立委李德維告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩不成，反遭判賠薛、周各60萬元。（資料照）

國民黨前立委李德維告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩不成，反遭判賠薛、周各六〇萬元。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，此案具警示意義，造謠抹黑須付出代價，涉及政府信譽更應採取法律行動；名綸法律事務所主持律師則房彥輝指出，此判決是法院對社會釋出「不能隨意造謠或抹黑」的訊息，否則可能遭反告並負賠償責任。

涉及政府信譽更應採取法律行動

吳思瑤指出，疫情期間前衛福部長陳時中從防疫英雄轉戰台北市長選舉，遭在野黨以疫苗與疫情議題鋪天蓋地抹黑攻擊，既為打擊執政黨，也轉化為選舉操作，確實對其造成傷害並影響選情，李德維的案子就是對中央政府、對防疫團隊及陳時中的一種打擊。

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吳思瑤說，如今回頭檢視，相關抹黑與造謠已承受法律後果，李德維案即為其一，最終須負賠償責任，顯示司法終將還原事實，此案不僅是個案，更警示造謠與抹黑不應毫無代價，未來若不實指控、造謠，應透過法律追究責任。

告發他人應盡到查證義務

房彥輝則表示，李德維的判決其實是法院對社會釋出「不能隨意造謠或抹黑」的訊息，若未經查證就任意指控、甚至到地檢署告發，進而造成他人名譽受損，有可能會被反告且判賠，尤其涉及防疫這類重大公共議題時，必須以一定的事實基礎為前提，也應盡到基本的查證義務。

房彥輝分析，若李德維是在立法院質詢，就有立委職務行使期間保障的言論免責權，原則上不會因此負法律責任，但李德維到地檢署告發，是在議場之外發表言論，就必須區分是「合理質疑」，還是「具體事實指控」，若是明確指述具體事實，法律上會被視為「真或假、有或無」的問題，此時發言者就必須負擔相當程度查證義務。

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