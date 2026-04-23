兒少權法修正預告 教團憂校園濫訴惡化

衛福部預告「兒童及少年權益保障法」修正草案，全教總認為應明確定義具體樣態，避免模糊空間被濫用於校園管教情境，並納入教師組織意見，平衡兒少權益與教師專業自主及勞動條件。（資料照）

衛福部近日預告「兒童及少年權益保障法」修正草案，將暴力行為區分為「身體暴力、精神暴力與不當對待」，全教總昨表示強烈抗議與憂慮，認為「精神暴力」或「不當對待」之類模糊範疇，將讓教師管教學生時動輒得咎、被罰；衛福部表示，目前修法條文預告中，相關團體有意見都可提出，會納入法條調整考量。

全教總理事長侯俊良表示，台灣中小學校園早已深陷「濫訴、小案大辦」惡性循環，教師為求自保，普遍採取「防禦性教學」模式，不敢積極管教、不敢嚴格要求，也因學權過度高舉動輒得咎，老師人才流失或年輕人不願當老師，各縣市頻傳教師荒。

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在此關鍵時刻，衛福部推出此修法草案，將教師日常必要的管教行為，納入「精神暴力」或「不當對待」的模糊範疇，並以高額罰鍰相脅。教師在課堂上維持秩序、糾正錯誤、引導行為，本是教育專業的核心職責，如今可能因學生或家長主觀解讀，即面臨調查、罰款甚至停聘風險，讓教師荒雪上加霜。

此外，兒少權益保障不應逸脫家庭教育的責任，應將配合學校輔導管教措施，納入強制事項與相對應罰則，明確入法課責於家長，讓家長也承擔保障兒少人格發展責任。

衛福部：參考兒童權利公約

針對教團的質疑，衛福部社家署長周道君表示，身體暴力、精神暴力等兒少不當對待分類方式是參考「兒童權利公約」，有其脈絡，衛福部可理解目前的教學生態下，教師團體的顧慮，但法規適用範圍不只學校、職場等，也適用於家庭、營隊等其他場域，都需要有同樣思考基準。目前修法條文尚在預告中，相關團體有意見都可以提出，衛福部會加以整理，並納入法條調整考量。

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