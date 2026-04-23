剴剴案陳姓社工判刑2年／「國家才是兒少保證人」 社工團體連署陳情

台北社會工作人員職業工會與多個團體發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，昨至行政院前陳情。（記者羅沛德攝）

剴剴案陳姓社工日前遭依過失致死罪判刑兩年，為國內首起社工因「保證人」地位遭判刑案例。台北社會工作人員職業工會與多個團體發起「〇四二二國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，昨至行政院陳情，遞交萬人連署的「社工是助人者，不是刑法上的保證人」連署信，並提出四大訴求，呼籲國家正式道歉。

衛福部社工司表示，近期會邀法律、社會工作及實務界代表，討論相關司法判斷與專業實務。

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「社工是人不是神」、「國家才是兒少保證人」、「誰來保護社工」，數百名社工在行政院前高呼口號抗議。花蓮社會工作人員職業工會理事黃浚嘉表示，社工站出來不是因為情緒宣洩，而是大家在乎一個孩子能否被好好承接、社福體制與社會正義是否被落實，而非在資源不足、體制限制的時候，由社工承接所有壓力。

有廿年社工資歷的高雄社會工作人員職業工會代表阿雀說，這兩年受到很多震撼教育，她想繼續當社工，但社工的風險讓她思考，是不是要更戒慎恐懼。

向行政院提4點訴求

社工團體提出四點訴求：一、國家應正式道歉。正視制度未能接住孩子的事實，公開承擔責任，並向社會大眾說明制度缺失與改革方向，而非僅止於個案檢討。二、停止以「政策亮點」與「精進」流程，加碼回應兒少悲劇。全面盤點在托育、社會救助、住宅政策、家庭支持與兒少保護間的制度性斷裂，要進行系統性改革。

三、國家應主動對外說明制度限制，避免誇大不實及咎責文化蔓延，制止將第一線社工與單位作為社會情緒的出口，提升社會事件風險韌性。四、重大事件的檢視會議與程序，應納入第一線工作者，共同參與解析與調查。

衛福部：邀各界代表研商

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，針對兒少保護及收出養相關機制，衛福部已進行檢視與精進，包含地方政府於出養必要性之評估、收出養媒合機構之管理，以及托育與訪視機制等，並持續強化跨體系合作與資訊連結。

楊雅嵐說，對於「保證人地位」的認定及責任範圍涉及法律體系與專業實務，社家署會邀集各界代表進行跨域研商，釐清制度定位與責任邊界，今日將召開「公私部門協力穩定社工人力座談會」，也會持續透過強化社會安全網、完善制度支持等措施，協助第一線社工伙伴。

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