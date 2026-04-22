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    首頁 > 生活

    高虹安逾5億路平經費 遭質疑淪選舉綁樁

    2026/04/22 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    香山區出現感謝市政顧問爭取鋪柏油的紅布條，遭質疑將公帑當成政治人物私相授受綁樁之用。（取自社群Threads貼文）

    香山區出現感謝市政顧問爭取鋪柏油的紅布條，遭質疑將公帑當成政治人物私相授受綁樁之用。（取自社群Threads貼文）

    布條感謝民眾黨參選人爭取建設 竹市府︰有斟酌空間 將強化溝通

    新竹市府今年編列五．三億的路平經費竟成高虹安選舉綁樁之用？有網友在網路社群發文貼出照片，其中有感謝「市政顧問」爭取建設的紅布條，而葉國文是已獲民眾黨提名將參選年底香山區議員的參選人，該布條出現「市政顧問」、「爭取建設」等字眼，遭質疑市政顧問頭銜能左右市府公共工程規劃？或將其視為個人政績？質疑高虹安市府將公帑淪為選舉綁樁之用。

    網友質疑市政顧問能左右公共工程

    市府養工處回應，各區路段修繕順序採科學數據做標準，確保公共資源合理運用，非由特定身分人士申請決斷。另有關地方懸掛的感謝布條，並非由市府懸掛，對地方民代或人士關心鄰里建設，雖立意良善，但呈現方式有斟酌空間，市府將強化溝通。

    議員批市政工程包裝成個人政績

    網友認為，在高虹安主政下，公共道路重鋪與工程經費都變成選舉綁樁之用？質疑市府縱容在公共設施懸掛這樣的布條，是把公家經費淪為政治人物私相授受選舉綁樁之用，籲政風單位介入調查。

    市議員曾資程也批，有意參選年底選舉的人，將市政工程包裝成個人政績宣傳，令人遺憾，竹市好不容易建立的選舉文化，竟倒退回國民黨時代的華國美學。早在二〇一四年市府已訂定《新竹市競選廣告物管理自治條例》，規範競選總部及辦事處周邊距離內，不得在公有設施任意懸掛旗幟與布條。再者鋪路、建設，是政府的基本職責，公共工程的完成，不應被特定人士過度宣傳，籲市府落實管理，不要讓新竹退回過去滿街旗海、到處布條的年代。

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