桃園中路足球場改善 6月開工

桃園中路重劃區文小用地因為沒有開發計畫，市府於二〇二〇年暫闢為中路足球場，但場地凹凸不平，還有碎石、磚塊，各校足球隊望而卻步、不敢使用，桃園市政府體育局評估改善經費達七三〇〇萬元，經立法委員萬美玲向運動部申請補助款四四〇〇萬元，昨召集相關單位到場會勘，體育局長許彥輝表示，經費到位後即發包施工，預計二〇二七年啟用。

許彥輝表示，改善工程已進入招標階段，預計六月中開工，球場須取得FIFA國際足總認證，球場將進行人工草皮更新、排水系統改善及附屬設施優化，並增設夜間照明設備，完成後可大幅提升場地品質，提供更安全、完善的足球運動環境。

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許彥輝說，未來球場白天提供學校競技訓練，夜間、假日部分時段開放給社區使用，也會聽取各方意見，滿足學校、球員與社區需求。

萬美玲指出，桃園區共有十九所學校有足球隊或社團，其中中興國中足球隊連續二年挺進全國賽八強，同安國小也在全國盃賽屢獲佳績，有場地需求。

萬美玲表示，足球親子參與度高，加上氣候炎熱，她要求改善工程需有充足遮蔽空間，讓家長可以到場陪同、加油，球員也有適當休息空間。

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