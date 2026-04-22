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    首頁 > 生活

    後龍好望角「海丘之心」動土 明年9月完工

    2026/04/22 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍好望角「海丘之心」完工模擬圖。（苗縣府提供）

    後龍好望角「海丘之心」完工模擬圖。（苗縣府提供）

    苗栗縣政府推動「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」昨天動土，總經費二．六億元，其中中央補助約一．九億元，以白沙屯拱天宮媽祖文化與好望角遊憩區為核心主軸，導入創新遊憩體驗，建構國際級遊憩據點，預計明年九月完工。縣長鍾東錦說，計畫完工後，該區將成為繼「舊山線鐵道自行車」及「明湖水漾—魅力海棠」之後，苗栗縣的新國際級觀光旅遊大亮點。

    縣府文觀局指出，此計畫將利用好望角居高臨下地勢，建設「海峽側」與「草原側」地景式眺景平台，讓遊客能從不同角度俯瞰壯闊海岸線；新建戶外海風地景藝術展演區、旅服市集中心、規劃空中飛索及野營區，打造提供單車、登山健走、空中飛索等多功能的遊憩體驗區。

    規劃眺景平台、地景藝術、海風飛索

    新建的旅服市集中心一樓將設置「媽祖海線深度旅遊地圖」，詳細介紹白沙屯、山邊媽祖、後龍老街區及在地老店，提供遊客深度文化導覽，並規劃農夫市集提供優質慢活體驗，推廣在地特色農產品；二樓則引入主題輕食餐飲，讓遊客一邊享受美食，一邊欣賞好望角海景。

    此外，園區內規劃「海風飛索野營區」，設置空中飛索遊憩中心與海丘大草原，打造結合地景體驗的海風滑索，提供遊客3D全新感官體驗；並將設綠能示範場域與風車機艙展示區，成為具視覺效果的打卡地標。

    縣府表示，完工後可串聯海角樂園、舊過港隧道、清海宮及山邊媽祖宮等周邊景點，遊客可透自行車道系統與步道暢遊。

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