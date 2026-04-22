高雄果嶺公園 連2週辦城市草地派對

高雄果嶺自然公園面積達70公頃，將舉辦「找一片綠心—春日野餐趣」活動，結合「紅咚咚」裝置藝術等，打造大型城市草地派對，圖為模擬圖。（觀光局提供）

4/25、26及5/1至3日來春日野餐 現場設泡泡體驗區、市集及手作工作坊

果嶺自然公園成為高雄民眾熱門的踏青景點，觀光局將於四月底及五月初連續二週假日，舉辦「找一片綠心—春日野餐趣」活動，推出大型城市草地派對，帶領民眾找出新玩法！

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去年雙十節開放的果嶺自然公園，擁有廣達七十公頃的遼闊草地及七．二公里步道，串聯草原、林帶與水塘，迄今熱度不減。根據公園處最新統計，假日平均每天有一．五萬至一．八萬人入園，平日也有八千至一萬人，民眾除了來這裡運動、野餐，也有新人專程來拍婚紗。

觀光局長高閔琳表示，「找一片綠心—春日野餐趣」將於四月廿五、廿六日及五月一至三日連續兩週假日、每天上午十點至下午六點半，在果嶺自然公園熱鬧展開，結合「紅咚咚」裝置藝術、OB泡泡體驗區、草地市集、親子互動街藝表演及手作工作坊，打造大型城市草地派對，歡迎民眾自備野餐墊；活動並精選十五攤質感市集品牌，集結創意輕食、消暑飲品及文創手作。

球道設紅球裝置藝術「紅咚咚」

觀光局說明，為增添視覺亮點，特別於第一、九、十號球道設置大型紅球裝置藝術「紅咚咚」，預料將成為最新熱門打卡景點；十號球道則規劃OB泡泡體驗區，讓大小朋友穿上泡泡裝，在草地上盡情翻滾；下午則安排魔術、氣球、雜耍及說故事等精彩街藝演出，五月一日將由王立言帶來連假限定的繪本說唱《史派德的彩色世界》；五月一日至三日還有受小朋友喜愛的「高雄熊快閃見面會」。

連結澄清湖人行天橋 10月完工

市府表示，針對民眾反映果嶺公園的一些缺失，如增加廁所、服務中心等，將會陸續加強；此外，公園連結澄清湖的一八〇公尺人行天橋，目前工程順利，預計今年十月完工。

高雄果嶺自然公園面積達70公頃，將舉辦「找一片綠心—春日野餐趣」活動，結合OB泡泡體驗區，圖為模擬圖。（觀光局提供）

高雄果嶺自然公園面積達70公頃。（記者葛祐豪攝）

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