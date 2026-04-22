林邊水利國小拚招生 入學獎學金2萬

因應少子化衝擊，林邊鄉水利國小祭出超狂招生獎勵，只要入學，光是獎學金的部分就能獲得兩萬元。（記者陳彥廷攝）

因應少子化衝擊，各地學校為了招生無不卯足全力，林邊鄉水利國小因擔心不如預期，校方祭出超狂的招生獎勵，包括由校友會捐贈的「愛村愛校獎學金」，只要入學，光是獎學金的部分就能獲得兩萬元。

水利國小目前全校有五十名師生 ，一年級只有六名學生，旅美校友劉文豐有感母校學生人數凋零，因此成立「校友會」，並募集資源，希望能協助水利國小持續發展與社區共榮。

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校友會去年推出包括新生及轉學生的「兩萬元獎學金」等措施，包括贈送學校運動服（夏、冬季各一套）、帽子、便當盒及書包，且在學期間書籍費及學雜費全免，還有免費的課後照顧班及學習扶助班，高年級畢業旅行費用全免，並提供段考獎金、總學期獎學金等，希望能吸引鄉親把子弟送到水利國小就讀。

不少外鄉鎮家長看了都說「連我都想去念了」；校方表示，校友會的挹注如同神來一筆，其中課後照顧班及免費學雜費、書籍及材料費等措施，對減輕家長經濟負擔及接送時間的壓力都幫助很大，讓小朋友的學習無後顧之憂。

林邊鄉長鄭慶堂指出，感謝水利國小校友會積極努力幫助學校永續經營，他了解學校在少子化的衝擊下會擔心裁併校問題，但不論是公所或是縣府，絕對會支持學校永續經營。

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