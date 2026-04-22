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    首頁 > 生活

    屏東單車旅遊季 騎滿12條路線抽黃金

    2026/04/22 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東單車旅遊季透過單車旅行，讓更多人看見屏東的山海魅力與人文風情。 （屏縣單車達人羅博原提供）

    屏東單車旅遊季透過單車旅行，讓更多人看見屏東的山海魅力與人文風情。 （屏縣單車達人羅博原提供）

    深度體驗國境之南山海美景 呼應世界地球日低碳旅行

    屏東縣政府打造並持續優化「彩虹自行車道」單車路線，昨日起推出「屏東單車旅遊季」，將持續至明年一月，規畫十二條主題單車遊程，民眾只要完成一條路線就可參加抽獎，完成全部十二條更可加碼抽黃金及知名品牌電輔車。

    總長400公里 串聯客家與原民風情

    屏東縣長周春米表示，單車旅遊季整合山海資源，從沿山公路延伸到恆春半島海線，串聯客家聚落與原住民部落，讓旅遊不只是移動，更深度體驗地方文化，同時呼應世界地球日低碳理念，鼓勵全民以單車作為旅行方式，實踐綠色生活。

    活動形象大使藝人吳子霏表示，多次在屏東騎單車，路線舒適且景色多變，她非常期待去騎海線，尤其是大鵬灣，因為喜歡吃生魚片、在漁港吹海風，歡迎全台車友一同騎進國境之南。

    屏東縣府持續優化的彩虹自行車道單車路網，串聯三十三鄉鎮市，總長超過四百公里，共有十條長程經典路線，今年的屏東單車旅遊季，由單車達人羅博原等人從十條路線中，設計出十二條單車遊程。

    首場小旅行海岸之旅 26日出發

    縣府交通旅遊處表示，屏東單車旅遊季昨起至明年一月登場，民眾可自行暢騎十二條遊程，也能報團體驗，縣府每季辦四梯次單車小旅行，首發場將於本月廿六日推出海岸之旅，帶領民眾騎行「黃線海岸藍帶」路線，串聯東港、林邊、佳冬及枋寮沿海岸堤防，感受陽光、海風與南國風景交織魅力。六月十四日為部落山旅、十月十八日綠廊之旅、十二月十三日海誠騎旅。

    為響應世界自行車日，六月六日主活動騎乘路線從林後四林平地森林園區出發，串聯糖鐵自行車道、一八五縣道及沿山綠廊，並於萬金聖母聖殿設補給站。針對自由行旅客，縣府導入數位集章與集點機制，完成任一路線即可參加抽獎，集滿十二條更有機會抽中黃金與知名品牌電輔車，並可獲個人專屬減碳證書。

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