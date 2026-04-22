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    首頁 > 生活

    不收門票了 台東森林公園5/1起免費

    2026/04/22 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東森林公園5月起取消入園收費。 （記者黃明堂攝）

    台東森林公園5月起取消入園收費。 （記者黃明堂攝）

    為提高遊客入園意願，擴大台東觀光效益，台東縣政府宣布，自五月一日起取消台東森林公園入園及停車收費，希望縣民運動更方便、也吸引更多外縣市遊客到台東享受這片綠意。

    讓縣民運動更方便 也重新吸引遊客

    台東縣政府處表示，森林公園位於卑南溪口國家級濕地範圍內，是台東縣最具代表的城市自然地標之一，擁有廣闊森林綠地與濕地生態環境，具有防止風沙、景觀保安林生態及民眾遊憩的功能，縣府在近年投注大量經費推動景觀升級計畫，改善園區相關設施，舉凡入口意象、公廁、親子共融設施及森林體驗場所等煥然一新，在維護自然生態前提下，透過地景設計與公共空間改善，打造兼具休憩、教育與自然體驗的城市綠地。

    縣府自二〇一七年元旦開始實施入園門票收費制，縣民憑證免費，遊客則卅元，去年七月一日起大幅調漲為八十元，結果入園人數大減。

    縣長饒慶鈴說明，原本縣民進入森林公園就是免費，不過必須帶著身分證件供查驗較不方便，再加上縣府財政改善可負擔園區養護費用，因此決定五月一日起取消台東森林公園入園及停車收費，希望吸引外縣市更多遊客享用這片廣達兩百八十公頃的綠地，森林公園及活水湖間原本步道也將同步打開，歡迎全國各地民眾造訪台東時，能到森林公園體驗大自然療癒的魅力。

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