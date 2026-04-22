黃敏惠出國 嘉市議長批擅自缺席施政報告

嘉市議長陳姿妏昨天上午主持議會定期會市府各局處工作報告。 （記者丁偉杰攝）

陳姿妏指黃僅口頭請假 法定程序未完備 破壞府會互動慣例

嘉義市長黃敏惠率團赴新加坡國際食品展，缺席議會定期會開幕式及市長施政報告改期一事，為府會關係掀起波瀾。議會針對市長黃敏惠未能依法定程序向議會請假，甚至誤導外界對於議會議程安排認知，昨發佈聲明開撕市府，議長陳姿妏強調黃市長請假程序未完備，無權擅自缺席，議會為合議制，她必須維護議會立場，呼籲別斷章取義。

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市府：赴星日期早確定 會加強溝通

市府回應，新加坡食品展日期早已確定，市府依日期安排行程前往，拚經濟是對市民承諾，感謝議會理解，同意變更議程，未來市府會再加強溝通，府會共同促進嘉市共榮發展。

陳姿妏本屆接掌議會後，與黃市府的府會關係融洽，昨議會聲明被外界解讀開撕市府，又有網路社群推波助瀾，府會關係悄然生變，後續發展受關注。

針對有心人士帶風向，指議會原定六月出訪美國雪城改期至五月廿一日，導致黃敏惠赴新加坡與施政報告撞期一事，陳姿妏駁斥「這是斷章取義，不能以此來誤解議會」。

陳姿妏說，議會皆於前一年底預排翌年議程並周知各界，去年十二月十一日初版及今年元月七日修訂二版的議程表，兩者議程時間皆未更動，只調整出訪美國時間。外界不應受錯誤資訊誤導，認為議會有提早開會或臨時更變議程，市府更不應以此，作為官員缺席藉口。

副市長或秘書長也未告知全體議員

陳姿妏說，黃市長曾口頭向她說要出訪新加坡，她向黃表示依議會規範請假，議會合議制，又請黃於定期會開議前，由市府副市長或秘書長逐一告知全體議員此事，結果市府未告知全體議員，四月十四日黃市長及兩位局處長請假函文送議會後，尚未經前天大會同意請假，即逕自認為請好假了，不少議員出席開幕式時，才知道黃市長不來了。

性格溫和的陳姿妏罕見說重話，指黃敏惠破壞府會互動慣例，擅自缺席，「市府我行我素，議會非橡皮圖章，連說都不能說，卻要議會概括承受，怎可叫我一人承擔」。

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