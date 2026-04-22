紓解水患 雲林豐岡橋改建明年10月完工

雲林斗南鎮與大埤鄉重要連絡橋梁豐岡橋，跨越大湖口溪，梁底太低影響通洪，改建工程動土開工。（記者黃淑莉攝）

雲林縣斗南鎮、大埤鄉重要橋梁豐岡橋，梁底高程不夠，加上位處大湖口溪河道轉彎處，成為河道瓶頸，地方多年來爭取改建，昨天工程動土開工，總經費約二億六八〇〇萬元，新橋寬十四米，橋中心抬高約二米三，預計明年十月完工，可望紓解當地水患。

橋中心抬高2.3米 改善大湖口溪瓶頸段排洪

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豐岡橋跨越大湖口溪，橋太底，每遇大雨、颱風，兩岸居民即擔心淹水成災，大埤鄉長林森寳、斗南鎮長沈暉勛均表示，豐岡橋位在雲八六線上，是斗南、大埤鄉親前往土庫、嘉義縣溪口的重要道路，車輛往來頻繁，卻也是兩地住戶長久的痛。

林、沈兩人指出，豐岡橋位在大湖口溪下游，且在河道轉彎處，颱風大雨上游的竹子、雜木都卡在橋墩阻礙水流，成為排洪瓶頸段，拓寬抬高後可以改善淹水，確保生命財產及交通安全。

雲林縣長張麗善表示，縣府二〇二〇年起向中央提報爭取改建，二〇二四年先行籌措八四六萬辦理規劃設計，改建計畫去年獲水利署核定補助一億六千多萬元，橋寬從十米拓寬為十四米，縣府自籌款增加至一億三五五萬元。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，橋梁位處大湖口溪轉彎處，考量通洪及避免抬升高度太高用路人安全，新橋採二墩三跨的鋼構I型梁橋設計，以弧形工法設置，兩側橋台銜接處抬高約一米、橋中心處抬高二米三，為縮短施工期程，將採封閉橋梁道路一次性施工，屆時請鄉親配合改道。

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