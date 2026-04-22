媒合老屋修復 台南籌設歷史場域經理平台

位於府城歷史街區中正路之五福商店建物整修完工。（南市文化局提供）

引入民間資源 增加活化文化場域修復量能 自治條例送議會審查

台南逾九萬棟屋齡超過五十年老屋，市府計畫成立全國首創行政法人「歷史文化場域經理平台」，南市議會昨天進行「歷史文化場域經理平台自治條例」專案報告，決議將自治條例送大會審查，市府強調未來將透過制度化平台引入民間資源，推動老屋修復與文化場域活化。

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陳怡珍憂財政黑洞 促訂止損機制

南市副市長葉澤山指出，台南推動「歷史街區振興自治條例」已十四年，成功修復超過二五〇棟老屋、完成十七條歷史街區，也讓都會區民宿得以合法化，對文化資產保存與文化觀光發展帶來顯著效益，都是透過自治條例推動的成果。

綠營議員陳怡珍、朱正軒等人均表達支持文化保存立場，但陳怡珍質疑平台自籌來源不明，草案第卅條允許平台舉債、第卅三條明定若營運不善解散，所有債務由市府「概括承受」，恐成未來財政黑洞，市府須明訂止損機制，避免由全民買單。朱正軒則期許平台不應是單純的發包機構，而應化身「文化金管會」，打通企業ESG資金血脈，並建立嚴謹的「退場機制」。

藍營議員蔡育輝認為，市府在台南市美術館行政法人化後，出現諸多疑慮，且議會難以對其進行有效監督，反對台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例倉促設立，呼籲市府先等南美館行政法人各項機制運作成熟穩定後，再考慮後續計畫。

葉澤山：平台僅媒合 不提供補助

葉澤山指出，然現階段修復量能已趨飽和，盼透過「歷史文化場域經理平台」導入民間力量，為政府節流並引流企業資源，協助老屋修復、保存與再利用，經理平台本身不提供補助，補助仍由文化局負責，採雙軌並行機制；平台功能在於媒合修復師、企業與老屋所有權人。

他說，對於產權複雜的老屋，可委託平台修復並活化；平台董事會預計由七至十一人組成，市府代表占一至三席，其餘由相關專家擔任，可透過地方公聽會或說明會納入在地意見，平台亦將設置專職人員，相關經費規劃以人事支出為主。

議會要求建立監督機制 明訂契約

議會最後決議將自治條例送大會審查，也提出包括平台對私權保障須強化、董事會成員結構請再檢討、須建立監督機制，預防市府財務風險、在地及地區民代納入決策及參與監督機制、受補助個案其權利義務需入法或明訂契約等結論。

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