《你我作伙拚未來》 蘇巧慧競選歌曲上線

蘇巧慧發布個人競選歌曲「你我作伙拚未來」，競選團隊同步推出逗趣講評影片。（蘇巧慧辦公室提供）

團隊模仿逗趣講評 拆解歌曲亮點 展現年輕人活力創意

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨天發布個人競選歌曲《你我作伙拚未來》，由金曲獎最佳專輯製作人得主柯智豪操刀，融入新北自然與人文，充滿歡樂氛圍；國民黨新北市長參選人李四川提出興建蘆社大橋政見，連通新北市蘆洲區與台北市社子島，盼完善交通路網。

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蘇巧慧指出，柯智豪曾製作「拍謝少年」的主題曲《兄弟沒夢不應該》、電影《孤味》配樂等作品，競選歌曲以輕快、有節奏感的旋律，展現新北市做為大都市的活力，歌詞描繪新北地景，將豐富自然與人文景觀形容為「處處精彩的百寶箱」，呼應她經營二年的新北外景系列「新北百寶箱」影片。

柯智豪操刀 旋律輕快、有節奏感

蘇巧慧說，與競選歌曲同步推出的講評影片，由競選團隊發言人劉芳宇戴上銀色假髮，模仿加拿大知名聲樂老師「Rozette」，用全英語逗趣講評、拆解歌曲亮點，展現團隊活力的一面與年輕人創意。

蘇巧慧表示，她長期透過《水獺媽媽巧巧話》Podcast節目，推廣兒童繪本與母語教育，競選歌曲也結合水獺媽媽說故事風格。

完善路網 李四川提建蘆社大橋政見

李四川昨在社群媒體推出影片，提到他努力把輝達留在台灣，接下來要做的，是把新北人送進輝達的門口，他要蓋一座大橋，串聯新北市蘆洲與台北社子島，為「淡水河的兩岸」奮鬥。

李四川說，興建蘆社大橋連通社子島與蘆洲，串連捷運蘆洲線、萬大線、台六十四、台六十五快速道路等路網。他強調，輝達落腳台北市北士科，釋出超過一萬個職缺，其中七成可能由新北市民受惠，這座橋的意義不只是交通，更是把新北人送進科技業門口的一條路。

新北市長侯友宜（右起）、李四川及國民黨副主席李乾龍參加婦女會母親節表揚。（記者黃政嘉攝）

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