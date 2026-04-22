板橋信義國小停車場進度76％ 拚11月完工

信義國小地下停車場工程，進度76％，目標今年11月完工，紓解土城、板橋停車需求。（記者黃子暘攝）

斥資6.9億 提供259格汽車停車位 完工後紓解土城、板橋停車需求

新北市政府推動總經費六．九億元的板橋區信義國小地下停車場工程，市長侯友宜昨視察表示，此案興建地下三層停車空間，可提供二五九格汽車位，同步翻新校內籃球場及躲避球場，目前工程進度達七十六．一％，力拚今年十一月完工。市議員黃淑君建議一併整理周邊人行環境；市議員江怡臻說，此案完工後，土城、板橋地區居民皆可受益。

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校園籃球場及躲避球場 同步翻新

侯友宜指出，信義國小地下停車場位於板橋、土城交界，人車眾多，希望讓孩子獲得安全的通學環境與更好的教育環境，同時滿足住戶停車需求；市府持續向中央爭取前瞻計畫補助興建停車場，目前已核定廿七案，總經費二〇六．四億元，中央補助四十九．七億元、市府自籌一五六．七億元。

侯友宜提到，他上任七年多來，市府已完成廿七座立體停車場，其中十九座獲得前瞻計畫補助；目前新北市有十二座立體停車場施工中，包括信義國小案在內，有八座是前瞻計畫停車場，整體進度已達七十．三七％。

周邊人行道、通學路徑 加寬改善

黃淑君表示，晴天家長多會在馬路旁接送學童，盼工程考量將人行步道、家長臨停接送空間一併整理，提升學童安全。

江怡臻說，她爭取改善土城線形公園，提升遊憩品質，但附近停車空間難尋，讓民眾頭痛不已，信義國小停車場完工後，有助紓解停車需求。

交通局長鍾鳴時說，此案整合停車場車道與校門口出入動線，並加寬校外人行道、通學路徑；工程二〇二三年十月動工，目前進度雖因配合學校校慶略有影響，但施工團隊全力趕工，朝十一月完工目標邁進。

交通局補充，侯友宜上任以來，新北市已新建一二六座（平面九十九座、立體廿七座）公有停車場，共提供一萬三四四八個汽車位、九九五六個機車位；除信義國小案，今年將陸續完成蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場、興華公園地下停車場、玫瑰立體停車場、永平國小地下停車場、長安立體停車場及第二行政中心地下停車場。

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