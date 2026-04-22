宜縣增空品維護區 羅東轉運站7月實施

羅東轉運站空品維護區7月起實施，管制大客車須具排氣自主到檢標章。（記者王峻祺攝）

全國「空氣品質維護區」已獲環境部核定實施廿一縣市共九十六處，其中宜蘭有三處，今年起將再納入羅東轉運站與宜蘭轉運站共二處，全面管制大客車須具排氣自主到檢標章，羅東轉運站預計七月實施，宜蘭轉運站則送核定，最快明年施行。

大客車須具排氣自主到檢標章

宜蘭縣環保局長許嘉琦表示，宜蘭自二〇二三年起，連續每年各公告實施一處空維區，依序為蘇澳港、陽明大學附設醫院蘭陽院區及礁溪轉運站，針對大型柴油車、機車、國道客運及市區公車等不同車種，依環境特性訂定管制措施，逐步減少高污染車輛進出，PM二．五平均濃度也改善最高達卅％。

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她說，今年起將羅東轉運站與宜蘭轉運站陸續劃設為空維區，分階段實施三大轉運站交通樞紐全面納管願景，同時針對蘇澳港商船增設航速規範，推動管制範圍從陸域延伸至海域，持續擴大空維區的管制面向。

去年核定實施的礁溪轉運站，除管制市區公車、國道客運，應具排氣自主到檢標章才能進出車站外，今年七月也將新增管制機車族，出廠五年機車應具一年內定檢合格紀錄，禁止滿五年未完成排氣檢驗燃油機車進入。

羅東轉運站納空維區部分，已獲環境部核定，管制規範為國道及市區公車應取得排煙自主管理標章，預計今年七月實施；宜蘭轉運站送核定，最快明年七月施行。

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