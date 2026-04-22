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    首頁 > 生活

    等20年 二林武德殿修復完成

    2026/04/22 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    二林武德殿建於1933年，是全台少數保存完整的日式武道建築。 （記者陳冠備攝）

    二林武德殿建於1933年，是全台少數保存完整的日式武道建築。 （記者陳冠備攝）

    彰化縣二林鎮指標歷史建築「二林武德殿」歷經廿年延宕，近日終於修復完成，彰化縣長王惠美說，武德殿因土地爭議與行政程序卡關多年，如今在中央、地方與地主協調下順利完工，未來將結合劍道教學與文化展演，打造南彰化的「文化客廳」。

    二林武德殿建於一九三三年，是全台少數保存完整的日式武道建築，具高度歷史與文化價值。該建物二〇〇四年登錄為歷史建築，但因土地權屬複雜，修復工程遲遲無法推動，直到二〇二三年六月動工，總經費共三千萬元。

    王惠美指出，武德殿能夠順利修復，關鍵在於突破長年土地爭議與程序瓶頸，為此，縣府與二林鎮公所推動「二林都市計畫變更」，盼透過都市計畫調整，為後續管理與發展建立基礎，在中央核定前的過渡期間，彰化縣文化局先推動「短期活化再利用計畫」，採「公益換租」模式招商，由彰化縣體育會劍道委員會取得經營權，並負責日常維護管理，延續武道精神並朝永續經營發展。

    另外，二林武德殿現在推出「時光入殿：二林的記憶老照片展」，展期至明年五月三日。

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