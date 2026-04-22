民眾目擊 台中垃圾車餿水直接倒水溝

台中市清潔隊在北屯區亂倒廚餘，被民眾目擊拍下，路面滿地廚餘餿水。 （翻攝自threads ）

盧︰是排放壓縮垃圾滲出污水 非廚餘

台中市環保局垃圾車二十日被民眾目擊竟將餿水直接排放到路邊水溝，多名綠營議員昨天痛批台中市廚餘之亂大爆發，成為垃圾廚餘廢水之都，質疑制度出問題、市府授權，盧秀燕則說，該垃圾車是排放壓縮垃圾滲出的污水，並非廚餘，多年來三令五申污水槽滿載，須回區隊洩除，這位同仁便宜行事，就地傾倒，市府一定要嚴重處分、開罰。

盧︰一定要嚴重處分、開罰

市議員林祈烽、王立任、施志昌及議員參選人陳信秀帶著廚餘桶大罵盧市府讓台中市變成餿水、廢水之都，直接排放到市民家門前的排水溝，「廚餘來不及燒，垃圾堆成山，廢水隊員自己處理！」

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林祈烽指盧市府還稱垃圾車是排放垃圾廢污水，但民眾目擊影片可見滿地殘渣，這是市長沒作為、沒對策，焚化廠要排隊七小時，基層清潔隊員只能自己想辦法，往路邊水溝排放。

議員質疑制度出問題、市府授權

議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜、蕭隆澤也懷疑，廚餘去化是否出了問題，才造成如此情況，質疑是否有上層授權，否則清潔隊員怎麼敢冒著丟工作的風險偷倒，環保局初步回應「週一垃圾量較大、隊員便宜行事」，這是制度性的失靈，卻要推給基層。

副市長鄭照新回應，相關人員記過處分，絕對不可能有授權問題，會加強教育訓練，制度不允許這種做法。

環局︰污水槽滿載 須回隊洩除

環保局表示，垃圾車附設污水槽滿載時，應先將車輛開回區隊洩除污水後，再繼續收運垃圾，該車駕駛逕自將垃圾車污水排放至路邊排水溝，將對駕駛及隨車人員記過懲處，並依《廢棄物清理法》裁處一二〇〇到六〇〇〇元罰鍰，昨晨也已派員全面清洗路面及排水溝，以維護環境整潔及公共衛生；至於焚化廠要排隊進廠，焚化廠陸續歲修完成後不再發生。

台中市環保局指垃圾車附設污水槽滿載時，應先將車輛開回區隊洩除污水，再繼續收運垃圾。（環保局提供）

台中市清潔隊在北屯區亂倒廚餘，被民眾目擊拍下，路面滿地廚餘餿水，事後該清潔隊員回到現場清潔。（翻攝自threads ）

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