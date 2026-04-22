《辣椒水事件》對照「瑪莎拉蒂案」 台中藍綠議員︰處分過重

民眾黨前主席柯文哲十七日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街拜票，卻傳出遭人噴灑辣椒水攻擊向警方報案，沒想到前天案情出現大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘試噴，遭記過拔官，不過二〇二一年引發軒然大波的「瑪莎拉蒂案」，當時分局長也只記過，處分是否過重引發討論。

警方放走3惡煞坦承有疏失 分局長只記過

二〇二一年台中市宋姓男大生開車和瑪莎拉蒂發生擦撞，遭到張嫌等三名惡煞持棍棒圍毆至頭骨破裂、顱內出血，但事發當晚警方在做完筆錄後，將三人放走，引發抨擊。警方事後召開記者會致歉，坦承確有疏失，第六分局分局長蔡元戎因此記過，偵查隊長及市政派出所長也調離現職。

請繼續往下閱讀...

對照此案僅因朝地面誤噴，就被記過拔官，包括藍綠市議員都認為處分過重。對於遭受處分，周俊銘昨天受訪僅表示淡然接受處分，等候新的職務。

台中市警局則強調，周俊銘身為分局長，發現辣椒水損壞應立即更換或封存，但他卻選擇向地面噴灑，引發此次事件，身為領導幹部臨場失措、處置不當。此外，事件爆發後廿四小時，才打電話向吳敬田「自首」，因誤導偵辦方向，且有「報告紀律」的問題，才會記過建議警政署調職，均依標準表的規定處理沒有特別重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法