童子瑋訪視學生午餐惹議 綠批藍泛政治化

基隆議長童子瑋20日前往仁愛國小訪視營養午餐。（童子瑋提供）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋廿日到仁愛國小看學生的營養午餐，被國民黨基隆市黨部質疑已涉校園行政中立與管理規範問題，民進黨市黨部反擊說，童子瑋是議長，到學校了解午餐團膳是職責所在，國民黨泛政治化，不是市民之福。

國民黨基隆市黨部副發言人黃博源表示，校園應維持政治中立，避免政治活動介入。但童子瑋屢次提出進入校園與學生互動的要求，已引發社會關注與校方執行壓力。

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國民黨籍市議員韓世昱指出，童子瑋的行為是否符合校園管理規範，包括進入程序是否完備、用餐是否依規申請及付費等基本問題。這些並非細節，而是反映對制度是否確實遵守的基本態度。他強調，校園是學生安心學習的場所，不應成為政治人物進行形象操作的空間，學生亦不應被捲入政治互動中。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，童子瑋是民意代表，更是市議會的議長，親至教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職責所在，國民黨如此緊張泛政治化，不是市民之福；他也提到，台北市長蔣萬安月初也到學校和學童一起享用午餐團膳，怎麼不見國民黨強烈批評？這難道又是國民黨雙標？

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