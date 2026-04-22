為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    童子瑋訪視學生午餐惹議 綠批藍泛政治化

    2026/04/22 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆議長童子瑋20日前往仁愛國小訪視營養午餐。（童子瑋提供）

    基隆議長童子瑋20日前往仁愛國小訪視營養午餐。（童子瑋提供）

    民進黨基隆市長參選人、基隆市議會議長童子瑋廿日到仁愛國小看學生的營養午餐，被國民黨基隆市黨部質疑已涉校園行政中立與管理規範問題，民進黨市黨部反擊說，童子瑋是議長，到學校了解午餐團膳是職責所在，國民黨泛政治化，不是市民之福。

    國民黨基隆市黨部副發言人黃博源表示，校園應維持政治中立，避免政治活動介入。但童子瑋屢次提出進入校園與學生互動的要求，已引發社會關注與校方執行壓力。

    國民黨籍市議員韓世昱指出，童子瑋的行為是否符合校園管理規範，包括進入程序是否完備、用餐是否依規申請及付費等基本問題。這些並非細節，而是反映對制度是否確實遵守的基本態度。他強調，校園是學生安心學習的場所，不應成為政治人物進行形象操作的空間，學生亦不應被捲入政治互動中。

    民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，童子瑋是民意代表，更是市議會的議長，親至教育現場了解學童午餐團膳狀況，合情合理，也是職責所在，國民黨如此緊張泛政治化，不是市民之福；他也提到，台北市長蔣萬安月初也到學校和學童一起享用午餐團膳，怎麼不見國民黨強烈批評？這難道又是國民黨雙標？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播