《北市》食安保險 夜市攤商投保率低

台北市公有零售市場飲食類攤商九十九％已投保「產品責任險附加食物中毒條款」，夜市與流動攤商的投保率卻只有約五十九％，台北市議員吳世正昨在議會財建部門質詢，建議市府推動食安保險認證標章，請產險公會研議適合夜市攤販的保單。市場處處長黃宏光表示，夜市攤商多缺乏風險意識，加上法規強制力不足，導致投保率不高，承諾在兩個月內研議認證標章。

吳世正表示，根據《食品安全衛生管理法》具商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業者屬強制投保對象，市府僅納入公有市場攤商契約，要求強制投保，讓夜市攤販成為法規灰色地帶。建議建立食安保險認證標章、研議攤商專屬條款、強化保險知識教育與法規媒合，讓攤商知道投保的重要性。

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黃宏光表示，夜市攤商營業額有限，視保費為額外負擔，投保意識也不足，加上小規模攤販無商業登記、公司登記或工廠登記，非強制投保對象，導致投保率不高；市場處也說明，一年保費約二千五百元至五千元不等，理賠條件與現實脫節，要求標示日期、保存方式，與夜市攤商特性不符，易生理賠爭議。

黃宏光允諾在兩個月內研議食安保險認證標章，持續宣導食安保險知識，近期也會與產險公會開會，研議修正投保方向，一個月內提出結論報告。

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