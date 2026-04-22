為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《北市》食安保險 夜市攤商投保率低

    2026/04/22 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市公有零售市場飲食類攤商九十九％已投保「產品責任險附加食物中毒條款」，夜市與流動攤商的投保率卻只有約五十九％，台北市議員吳世正昨在議會財建部門質詢，建議市府推動食安保險認證標章，請產險公會研議適合夜市攤販的保單。市場處處長黃宏光表示，夜市攤商多缺乏風險意識，加上法規強制力不足，導致投保率不高，承諾在兩個月內研議認證標章。

    吳世正表示，根據《食品安全衛生管理法》具商業登記、公司登記或工廠登記的餐飲業者屬強制投保對象，市府僅納入公有市場攤商契約，要求強制投保，讓夜市攤販成為法規灰色地帶。建議建立食安保險認證標章、研議攤商專屬條款、強化保險知識教育與法規媒合，讓攤商知道投保的重要性。

    黃宏光表示，夜市攤商營業額有限，視保費為額外負擔，投保意識也不足，加上小規模攤販無商業登記、公司登記或工廠登記，非強制投保對象，導致投保率不高；市場處也說明，一年保費約二千五百元至五千元不等，理賠條件與現實脫節，要求標示日期、保存方式，與夜市攤商特性不符，易生理賠爭議。

    黃宏光允諾在兩個月內研議食安保險認證標章，持續宣導食安保險知識，近期也會與產險公會開會，研議修正投保方向，一個月內提出結論報告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播