文山水岸社宅規劃二期 里長盼改建公園

台北市都市發展局規劃在文山區樟新里規劃水岸社會住宅二期，引起地方反彈，里長歐陽禾英表示，里內水岸社會住宅一期興建品質差，抽到的年輕人都反映距離市區遠，聯外交通不便，不應再蓋社宅，而應興建地方有需求的公園。市議員王欣儀昨要求都發局跟地方再多做溝通說明。都發局表示，會納入地方意見規劃，並取得交通影響評估核可，以不影響鄰近區域的交通順暢。

王欣儀昨在工務委員轉交里長意見書給都發局長，她指出，里長反映水岸社宅一期興建品質差，去年九月開放入住至今，報修八十一件，維修過的地方都會再滲水；聯外道路只有樟新街、一壽街及防汛道路，交通負荷量大，年輕人都反映距市區遠，「當作養老院」好了，實沒有再蓋社宅的必要。另二期基地周邊多為四十至五十年的老房子，居民擔心施工影響房子結構，而里內人口逾五千人，卻只有一座小公園，希望能將基地改建公園，讓里內的小朋友、長輩有足夠的活動空間。

請繼續往下閱讀...

王欣儀要求總體檢一期結構、建立鄰損賠償保障機制、納入公園與社福空間並提出交通優化配套，與里民積極溝通取得共識；呼籲市府不能盲目衝社宅數量，而無視工程品質與鄰里發展的「居住正義」。

都發局表示，二期工程正辦理專案管理（含監造）技術服務案的招標程序，預計二〇二六年七月決標。待廠商定案後，會將地方意見納入規劃，並依交通局建議，取得交通影響評估核可，確保社宅開發與在地生活環境和諧共融。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法