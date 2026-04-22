北市公幼裝工作記錄器僅56％ 議員批不積極

北市教育局自2023年起編列預算，鼓勵公立學校幼兒園全面裝設工作記錄器。（北市教育局提供）

台北市教育局補助公立幼兒園裝設工作記錄器，以利證據保全，但至今裝設比例僅五十六％。台北市議員林亮君昨於議會教育委員會表示，教育局應將其列為優先工作項目，如期在二〇二七年百分百裝設；市議員秦慧珠批評市府不夠積極，建置速度太慢。教育局長湯志民表示，會努力如期完成裝設。

教育局補助 以利證據保全

教育局自二〇二三年起編列預算，鼓勵公立學校幼兒園全面裝設工作記錄器。教育局昨在議會教育委員會報告，目前公私立幼兒園裝設比例為七十四．五七％；公立幼兒園的部分為五十六％。

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林亮君促明年底裝設完成

林亮君表示，家長們非常關注幼兒園何時能百分百裝設工作記錄器？因為就算抽中公立幼兒園，也不知道是否有裝設，無法完全安心；蔣萬安的三寶爸形象，應該要將此事列為教育局最優先的工作目標，依據先前的期程，在二〇二七年底完成幼兒園百分百裝設工作記錄器。

秦慧珠表示，市府一聲令下、出錢，有哪個公立幼兒園會說不？現在市府每年多了幾百億統籌分配稅款，在財源上不成問題，質疑是市府不夠積極，不夠重視裝設工作記錄器的工作，連私立學校都比公立的進度快。她認為，教育局應積極與家長溝通，建立家長的信任度，達到九成以上公幼都有裝設為標準。

教局︰老師漸認同 也是保障

湯志民說，公立幼兒園裡多為老師，私立則多為教保員，許多老師對工作記錄器有不同看法，經過溝通，漸漸能認同也是保障教師，裝設比例因此有增加，會努力達成明年百分百裝設的目標。

此外，湯志民在答詢議員耿葳有關中央調升高中以下兼任及代課教師鐘點費，卻未調整課後輔導鐘點費時表示，國、高中課後輔導鐘點費將自七月調升，已正式發函給各校，國中調至六〇〇元、高中調至六六〇元。

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