《台北》京華城案無人檢舉 政風處被質疑如虛設

京華城案一審判決出爐，北市府發函鼎越公司限期在四月卅日前，針對法院指摘的廿％容積獎勵違法陳述意見。（資料照）

多名公務員被迫違法、柯控政治偵防也未抗議 政風處︰指控子虛烏有

前台北市長柯文哲因涉京華城等案被判十七年，台北市政風處長吳滄俯昨表示，廿日已收到判決書，尊重法院判決，會檢討行政決策違失，並作成案例加強宣導。民進黨籍議員簡舒培質疑政風處形同虛設，柯市府多名公務員被迫違法，卻無人向政風處反映，甚至被柯文哲指控「政治偵防」也未嚴正抗議；吳滄俯澄清「政治偵防」子虛烏有。

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發函鼎越4/30前說明20％容獎

京華城案三月廿六日一審判決出爐，藍綠議員要求蔣市府「硬起來」取消廿％的爭議容積獎勵；台北市長蔣萬安數度受訪皆說「尚未」看到判決書。不過，市府先後在四月一日、十日發函鼎越公司，限期在四月卅日前，針對法院指摘的廿％容積獎勵違法陳述意見；市府將於收到陳述意見後，召開調查小組會議後，依會議認定結果處置。

收到判決書 作成案例宣導

吳滄俯昨在議會民政委員會答詢時表示，廿日已收到判決書，包含前市長在內有五人涉及刑事不法，尊重法院判決，也會檢討行政決策尚待改進之處，作成案例加強宣導。

簡舒培指出，京華城案過程中，多數基層都覺得有問題，卻無人向政風處檢舉違法，非常離譜；而柯文哲在法庭曾怒控政風處對他進行「政治偵防」，連沈慶京日前都還發文稱北市政風處長竟因京華城案獲取政治紅利而升官，政風處卻未提出任何嚴正抗議，質疑形同虛設。

民進黨籍議員洪婉臻說，政風處跟市長室在同一層樓，「有人拿了幾百萬進入市長室，政風處不覺得難堪嗎？」政風處應好好說明清楚，站穩立場不要讓人覺得是在迴避什麼。

國民黨籍議員秦慧珠強調，多名公務人員因京華城案被約談或判刑，士氣重挫，建議市府進行內部檢討作成教案，訂定標準作業流程，明確告訴基層面對類似情況如何自保、自救，防患於未然。

吳滄俯說明，今年一月十六日到任，有關落實廉政倫理規範會再繼續加油，並澄清「政治偵防」非政風單位法定職責，也從未做過，柯的說法「子虛烏有」，強調一切依法行政，配合檢方調查。

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