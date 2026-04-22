地球解方年會 副總統倡永續化為個人內在

副總統蕭美琴昨出席2026永續設計行動年會，呼籲國人將永續化為個人內在，讓世界看見自由強韌且溫柔的台灣。（記者張嘉明攝）

今日為世界地球日，昨民間舉辦二〇二六「地球解方、永續設計行動年會」，副總統蕭美琴與國發會、農業部、經濟部、國健署、環境部等機關官員到場支持，蕭美琴強調，全球八成人渴望永續，但僅少數人行動，籲永續化為個人內在，讓世界看見自由強韌且溫柔的台灣。

地球解方總召集人楊振甫表示，聯合國最新報告，二〇三〇年恐不到二成的SDGs（永續發展目標）可達標，故今年推動「為二〇三〇永續目標加速」號召行動與解方，另氣候危機也成健康危機，同步聚焦高齡少子女化來探討突破契機。

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蕭美琴致詞指出，地緣政治延伸能源危機，高齡及少子女化、極端氣候等帶來台灣社會韌性重大考驗，估全球八成人渴望永續跟安定，但僅少數人行動，呼應地球解方年會倡議的內在發展目標，為下世代打造更有希望的未來。

環團與總統對話 提31建言

此外，昨有多名環團代表進入總統府，與總統賴清德對話，將第廿三屆「全國NGOs環境會議」建言，共卅一件提案交給政府相關部會列管推動，包含能源政策與核電風險等，環團表示，總統認為核能發展需考量時空環境與核安技術掌握，重申社會共識、核安無虞及核廢料可處理三原則；今年台灣環境終身成就獎得主鍾寶珠則提倡四年建八十個社區綠能中心，支撐台灣淨零與防災韌性。

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