結合親子運動、戶外市集、音樂會 華航馬拉松星光夜跑開放報名

華航馬拉松星光夜跑10月31日在台北大佳河濱公園登場，昨天舉行報名啟動儀式，由董事長高星潢（中）主持。（華航提供）

中華航空「華航馬拉松星光夜跑」開放網路報名，賽事將在十月卅一日週六，在台北市大佳河濱公園登場，有半程馬拉松組廿一公里、漫遊健跑組十公里，以及親子星空組六公里等三大組別，並以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動。

10月31日開跑

華航表示，今年賽事持續規劃「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠。完賽好禮含賽事紀念衣跟背心等周邊紀念品及物資，將使用環保材質，讓參與者體驗華航對永續運動的承諾。

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華航董事長高星潢昨天主持報名啟動儀式，交通部觀光署主任秘書黃易成、台北市體育局局長游竹萍、台北市觀傳局副局長薛秋火等人都參加。

華航長期支持的運動選手，包括極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、活動指定運動品牌BROOKS總經理Meggie也到現場共襄盛舉。

完賽跑者抽好禮

華航表示，華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈二千一百哩、漫遊健跑組一千哩、親子星空組六百哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費八折優惠、中國信託華航聯名卡享八五折優惠，中國信託全卡友享九折優惠；所有完賽跑者現場更可參加機票及會員哩程抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程一萬哩等超過六十項好禮。活動報名網址（https://irunner.biji.co/CIMarathon2026）。

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