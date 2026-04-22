街頭藝人「唐寶寶」 捐5萬積蓄助學弟妹

台中特殊教育學校校友許育瑋（中），明返校鼓勵學弟妹勇敢追夢。（校方提供）

台中特殊教育學校首位取得街頭藝人證照的校友許育瑋，演出多年以「唐寶寶」陶笛藝人聞名，十餘年下來他辛苦存下積蓄五萬元，打算全捐給母校，希望這份心意，能幫助學弟妹打開心窗勇敢逐夢。明天許育瑋將返校捐款，並分享生命故事。

許育瑋取得12張證照

許育瑋患有唐氏症（Down Syndrome）伴隨智能、視障及語障多重障礙，他認真學習，畢業前通過台中市街頭藝人證照考試，成為台中特校首位拿到街頭藝人證照學生，畢業後以街頭藝人為職業，自給自足。他更不畏艱難，苦練電子琴、薩克斯風等各式樂器，陸續取得十二張街頭藝人證照。看見學長的榜樣，學弟妹興奮大喊「瑋哥可以，我們也可以」，十多年來有五十多位學弟妹跟隨腳步成為街頭藝人。

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許育瑋表示，他每天在家練習至少三小時，不喊苦不怕累，每場演出全力以赴，就算下雨也會認真表演，兢兢業業做好本分工作。

當年擔任音樂老師的陳蔚綺受訪表示，當時發現許育瑋會吹陶笛，就在下課前安排登台表演，讓他愛上表演舞台，畢業後，更曾帶他赴日本參加日本全國唐氏症大會及日本丹波的篠山音樂祭演出。這些國內外舞台經驗，讓許育瑋強化心理素質，不再懼怕，也因而勇敢面對自我人生，挑戰生活中的每一天。

獲總統教育獎等獎項

陳蔚綺老師說，許育瑋陸續取得總統教育獎、全球熱愛生命獎章、身心障礙金鷹獎，期待他充滿正能量的生命故事，可以鼓勵民眾面對人生低潮時，想想身障的許育瑋都能正向樂觀在街頭努力，誰有理由放棄自己、不愛惜自己？

台中特校輔導主任陳蔚綺懷念陪伴許育瑋（左）在街頭表演時光。（陳蔚綺提供）

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