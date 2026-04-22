涉「逼下跪、摸胸」停聘2年／民團控副教授翁士航霸凌學生 台師大輕懲

台師大再爆教練霸凌案，被停聘2年的競技運動系副教授翁士航出面喊冤，教育部已組專案輔導小組。（記者羅沛德攝）

人本教育基金會昨偕民進黨立委吳沛憶等人召開記者會揭露，台師大競技運動系副教授翁士航長期在體操隊霸凌學生，包含辱罵三字經、要求下跪、跪地奉茶、要求女學生脫掉上衣只穿運動內衣、疑似性騷擾等，台師大停聘二年懲處過輕；翁士航主動回擊說，教學時言詞雖嚴厲，絕無霸凌行為，對台師大懲處已提出救濟。

翁士航喊冤 已提出救濟

人本列舉，翁士航長期要求學生在與其對話時要下跪，過程中辱罵學生，並要求被罵學生九十度鞠躬道歉；要求女學生在公開場地訓練時，脫掉上衣只穿運動內衣；重訓時利用護槓作為理由，下壓時將手放入女學生胸部中間。

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助理教練麥劉湘涵2年不得任教

此外，助理教練麥劉湘涵，對只有四歲的年幼學生打巴掌、關廁所壓制、禁止上廁所導致失禁或體罰數小時的倒立等。但有家長出面聲援表示，小孩倒立是斷斷續續不是連續性，老師訓練嚴格是基於專業，並非霸凌。

人本痛批台師大輕罰，僅對翁士航作出停聘兩年之決議，對麥劉教練則為終止聘約並兩年不得擔任教育人員。

翁士航則強烈回應已提出救濟，全案進入法定調查程序，現場影像及多方證詞均已提交司法單位，希望還原事實。針對碰觸胸口的指控，翁士航強調是子虛烏有，有人指控他對兩位學生掐頸子，兩位小孩、家長和同儕都否認。

教育部學特司科長黃志豪表示，翁士航涉霸凌部分，教育部審議中，涉性平部分已退回台師大重審。

台師大：設申訴窗口提供諮商

台師大主秘林安邦說明，去年接到檢舉，經調查決議給予兩年停聘，第一時間也已安排代理教練銜接訓練與課程，確保選手受教權與參賽權不受影響，同時設置單一申訴窗口，提供心理諮商與輔導資源，並召開家長座談會，持續關懷學生需求。

翁士航曾為「世界貓王」奧運體操單槓銅牌唐嘉鴻教練，唐嘉鴻昨透過經紀人聲明表示，兩人在巴黎奧運後已結束合作關係，他並非當事者，不便多作評論。

運動部競技運動司專門委員周德倫表示，運動部已先行在教練證查詢系統中遮蔽兩位教練資訊，若後續體操協會紀律委員會通過註銷結果，將正式撤下其教練資格。

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