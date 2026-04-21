為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《6500萬打造》台中中央球場配合「超巨蛋」 恐變停車場

    2026/04/21 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議員林祈烽（左）批評市府斥資6500多萬元打造的中央球場，竟要改成停車場。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員林祈烽（左）批評市府斥資6500多萬元打造的中央球場，竟要改成停車場。（記者黃旭磊攝）

    議員批剝奪市民運動空間 運動局︰未定案 協商朝運動公園規劃

    台中市斥資六千五百多萬元打造中央球場，計畫配合超級巨蛋開發規劃，將球場改建成立體停車場，民進黨議員林祈烽質詢表示，耗資六千多萬蓋球場，竟要將現有草坪移走改建成停車場，簡直是剝奪市民運動空間，要求與廠商契約條件要保留運動設施。

    台中市運動局長游志祥答詢稱，待超巨蛋正式投標後，與廠商協商整體空間配置，保留更大運動空間，朝運動公園方向規劃設計。

    超巨蛋BOT案 民盼維持球場現狀

    台中市運動產業園區（超巨蛋）BOT案進入公告徵求投資計畫書的最後階段，預計於四月廿七日截止收件，後續將辦理甄審、議約及簽約等程序，民間自提規劃方案，擬將一旁中央球場改為立體停車場，民眾熱議「中央球場將成為時代的眼淚」等相關議題，建議維持球場現狀，或蓋水湳國民運動中心成為體育園區。

    啟用不到3年 林祈烽促審慎評估

    林祈烽說，中央球場啟用不到三年，市府高調宣稱總投資金額五百億元吸引產業進駐，卻可能面臨拆除或轉作停車場命運，令人質疑整體規劃是否失當。

    林祈烽強調，中央球場由市府斥資六千五百萬元興建，於二〇二三年九月啟用，是台中市首座萬坪戶外運動專用場地，設有十面籃球、排球場及大型人工草皮運動空間，並具備完善停車及夜間照明設施，應審慎評估球場去留與替代方案，避免「巨蛋還沒來，球場先消失」。

    游志祥︰若改停車場 會依約求償

    游志祥答詢稱，超巨蛋若能順利完成簽約，即便中央球場要改成立體停車場，後續還有行政作業要處理，另依契約規定，球場設備廠商須依剩餘報廢年限賠償給市府。

    游志祥說，待正式投標後，將以運動公園方向來規劃設計，與廠商協商整體空間配置，保留開闢臨時球場等更大運動空間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播