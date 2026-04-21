《6500萬打造》台中中央球場配合「超巨蛋」 恐變停車場

台中市議員林祈烽（左）批評市府斥資6500多萬元打造的中央球場，竟要改成停車場。（記者黃旭磊攝）

議員批剝奪市民運動空間 運動局︰未定案 協商朝運動公園規劃

台中市斥資六千五百多萬元打造中央球場，計畫配合超級巨蛋開發規劃，將球場改建成立體停車場，民進黨議員林祈烽質詢表示，耗資六千多萬蓋球場，竟要將現有草坪移走改建成停車場，簡直是剝奪市民運動空間，要求與廠商契約條件要保留運動設施。

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台中市運動局長游志祥答詢稱，待超巨蛋正式投標後，與廠商協商整體空間配置，保留更大運動空間，朝運動公園方向規劃設計。

超巨蛋BOT案 民盼維持球場現狀

台中市運動產業園區（超巨蛋）BOT案進入公告徵求投資計畫書的最後階段，預計於四月廿七日截止收件，後續將辦理甄審、議約及簽約等程序，民間自提規劃方案，擬將一旁中央球場改為立體停車場，民眾熱議「中央球場將成為時代的眼淚」等相關議題，建議維持球場現狀，或蓋水湳國民運動中心成為體育園區。

啟用不到3年 林祈烽促審慎評估

林祈烽說，中央球場啟用不到三年，市府高調宣稱總投資金額五百億元吸引產業進駐，卻可能面臨拆除或轉作停車場命運，令人質疑整體規劃是否失當。

林祈烽強調，中央球場由市府斥資六千五百萬元興建，於二〇二三年九月啟用，是台中市首座萬坪戶外運動專用場地，設有十面籃球、排球場及大型人工草皮運動空間，並具備完善停車及夜間照明設施，應審慎評估球場去留與替代方案，避免「巨蛋還沒來，球場先消失」。

游志祥︰若改停車場 會依約求償

游志祥答詢稱，超巨蛋若能順利完成簽約，即便中央球場要改成立體停車場，後續還有行政作業要處理，另依契約規定，球場設備廠商須依剩餘報廢年限賠償給市府。

游志祥說，待正式投標後，將以運動公園方向來規劃設計，與廠商協商整體空間配置，保留開闢臨時球場等更大運動空間。

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