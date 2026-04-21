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    首頁 > 生活

    《修建僅約5成》台中州廳9月重啟 議員憂市民工地看展

    2026/04/21 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市文化局長陳佳君表示，台中州廳修復工程進度已超過一半，預計七月底前可完工。（台中市府提供）

    台中市文化局長陳佳君表示，台中州廳修復工程進度已超過一半，預計七月底前可完工。（台中市府提供）

    文化局︰全區工期預計7月底前完成 8/10文化局進駐 9/15揭牌

    台中州廳正進行二期再利用暨周邊景觀工程修建，預計九月揭牌，多位民進黨市議員昨天在議會提出質疑，目前修復工程進度尚未過半，恐怕會出現文化局員工在工地中辦公、市民在工地中看展的問題，市府應該要以員工及民眾安全為前提，不要為了搶開幕而忽略安全。

    文化局長陳佳君表示，台中州廳工程進度已達五十二％，後續多為室內裝修工程，裝修工項目前已同步在工廠製作中，等進場安裝後，進度將再往上提升，全區工期預計於七月底前完成，預計八月十日文化局進駐，九月十五日揭牌，藝萃中流邀請展預計九月十九日正式開幕。

    黃守達︰到8、9月恐仍處工地狀態

    台中州廳再利用暨周邊景觀工程一期於二〇二二年完工，議員黃守達表示，二期景觀工程截至今年三月，進度四十八．六二％，尚未過半，其中「藝萃中流」展覽預計九月要開幕，依照計畫期程，五月起就要進行展示設計等前置作業，但目前工程進度，可能到了八、九月台中州廳仍處於工地狀態，將出現文化局員工在工地中辦公、市民在工地中看展的窘境。

    周邊配套與景點串聯 也未見規劃

    他並質疑，除了工程進度，台中州廳周邊配套與整體串聯也同樣重要，如鄰近的大屯郡役所、市役所、文學館、府儒考棚，但看不出文化局有任何串聯的規劃，且停車空間明顯不夠。

    王立任︰勿為速成忽略員工民眾安全

    議員王立任指出，「藝萃中流」展覽期程規劃中包含展示、設計及施作等前置作業，假如工期於七、八月完成，距離展期剩不到一、二個月時程，他質疑原先需耗時三個月方能完成的前置作業，能否於一個月內完成？要求市府應以市民安全為重，不該急於速成而忽略員工及看展民眾的安全。

    此外，議員李天生質疑，台中市立美術館將於五月十六日針對特展開始收門票，外界都以為綠美圖都要收費，他擔心一旦收費將造成參觀人數減少，要求文化局要有配套；文化局長陳佳君表示，綠美圖的市立圖書館不用收費，市立美術館則只有特展的會場才有收費，一般展及公共空間並不收費。

    台中市文化局表示，台中州廳二期工程預計七月可完工。（台中市府提供）

    台中市文化局表示，台中州廳二期工程預計七月可完工。（台中市府提供）

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