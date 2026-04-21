嘉縣斥資5.5億 新建布袋住宿長照機構

嘉義縣政府將在布袋鎮新塭體育運動公園新建第一個由縣府主導的住宿式長照機構。 （記者蔡宗勳攝）

嘉義縣六十五歲以上老年人口占比逐年上揚，目前已超過廿四％，縣府為完備長照資源，向中央爭取經費，將斥資五．五億元在布袋鎮興建兩百個床位的住宿式長照機構，預計二〇二八年完工。縣府表示，這是嘉縣首座由縣府主導的住宿式長照機構，將辦理ROT（整建、經營、移轉）促參案引進專業團隊經營，四月廿七日舉辦第一次招商說明座談會。

將設200床 27日ROT招商

縣府社會局長張翠瑤說，即將興建的布袋住宿式長照機構，位於台十七線新塭體育運動公園一隅，使用面積六八二坪，建坪達二二三七坪，預估工程經費約五．五億元，由衛福部補助四億四一五五萬餘元，縣府自籌四〇六二萬餘元；另內部設施設備預估七千五百萬元，將採促參ROT方式，由後續營運廠商辦理，規劃廠商有廿年經營權，期滿可優先續約再經營十年。

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首座縣府主導 2028年完工

此住宿式長照機構規劃設置兩百個床位，包括失智十五床、重症卅床、失能一五五床，為招募人力，將與縣府勞工暨青年發展處合作培訓人力，工程已由縣府建設處完成細部設計，預計今年五月辦理發包，二〇二八年完工。

張翠瑤說，為使潛在投資廠商了解「布袋住宿式長照機構營運移轉案前置作業計畫」委託專業服務案的規劃內容、招商條件等相關事宜，四月廿七日將在縣府人力發展所舉辦第一次招商說明座談會，上、下午各辦一場，廣邀廠商參與，期藉由意見交流方式了解廠商所關切的重點，並增加投資誘因，彙整業界先進意見，以利後續促參招商作業。

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