為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南5月音樂季 虎頭埤 開唱3天

    2026/04/21 05:30 記者王姝琇／台南報導
    五月音樂季創辦人孫和平（右）與女兒共同暖場演出。（台南市政府提供）

    五月音樂季創辦人孫和平（右）與女兒共同暖場演出。（台南市政府提供）

    台南虎頭埤風景區將於五月一至三日擴大舉行「二〇二六Tainan May Jam台南五月音樂季」，五月卅日再推出「黃金花雨健走」，市長黃偉哲邀民眾走進虎頭埤，從音樂、自然到慢活體驗，感受初夏魅力。

    五月音樂季創辦人孫和平（Mr.Axel）昨與女兒在市府活動宣傳會帶來暖場演出，現場發放樂器同奏同樂，氣氛熱絡。台南五月音樂季首度擴大舉辦，邀卅九組國內外樂團輪番演出，類型橫跨搖滾、爵士、藍調、雷鬼。

    孫和平表示，今年集結來自英國、加拿大、西班牙、菲律賓及辛巴威等十一國音樂人，與台灣在地樂團共同演出，打造跨文化音樂交流平台；另規劃奧福音樂、攀樹體驗、非洲鼓、親子互動及藝術創作等多元工作坊。

    觀旅局長林國華說，活動設置特色市集，民眾五月一至三日憑虎頭埤入園門票或活動海報電子檔，可至合作店家享優惠。

    黃金花雨健走將於五月卅日登場，結合健走、集章及市集體驗，民眾可漫遊園區景點、蒐集紀念酷卡，並於終點享用消暑美食，現場規劃闖關活動供民眾參與兌換好禮。活動自四月廿一日上午八點開放報名。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播