台南5月音樂季 虎頭埤 開唱3天

五月音樂季創辦人孫和平（右）與女兒共同暖場演出。（台南市政府提供）

台南虎頭埤風景區將於五月一至三日擴大舉行「二〇二六Tainan May Jam台南五月音樂季」，五月卅日再推出「黃金花雨健走」，市長黃偉哲邀民眾走進虎頭埤，從音樂、自然到慢活體驗，感受初夏魅力。

五月音樂季創辦人孫和平（Mr.Axel）昨與女兒在市府活動宣傳會帶來暖場演出，現場發放樂器同奏同樂，氣氛熱絡。台南五月音樂季首度擴大舉辦，邀卅九組國內外樂團輪番演出，類型橫跨搖滾、爵士、藍調、雷鬼。

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孫和平表示，今年集結來自英國、加拿大、西班牙、菲律賓及辛巴威等十一國音樂人，與台灣在地樂團共同演出，打造跨文化音樂交流平台；另規劃奧福音樂、攀樹體驗、非洲鼓、親子互動及藝術創作等多元工作坊。

觀旅局長林國華說，活動設置特色市集，民眾五月一至三日憑虎頭埤入園門票或活動海報電子檔，可至合作店家享優惠。

黃金花雨健走將於五月卅日登場，結合健走、集章及市集體驗，民眾可漫遊園區景點、蒐集紀念酷卡，並於終點享用消暑美食，現場規劃闖關活動供民眾參與兌換好禮。活動自四月廿一日上午八點開放報名。

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