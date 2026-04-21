金曲歌后李竺芯黑膠 捐贈許石音樂圖書館

金曲歌后李竺芯（右二）捐贈《Suí水》限量黑膠唱片給許石音樂圖書館，由南市圖館長楊馥菱（左二）代表接受，左一、右一分別為音樂人洪敬堯及音樂製作人鍾興民。 （南市圖提供）

「台南女兒」李竺芯以台語專輯《Suí水》奪下第卅六屆金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯及年度專輯三項大獎，近日與音樂製作人鍾興民、音樂人洪敬堯一起到許石音樂圖書館，捐贈《Suí水》限量黑膠唱片。館方表示，後續民眾可在館內借該張黑膠唱片，但僅限館內聆聽。

台南市立圖書館館長楊馥菱說，許石的代表作〈安平追想曲〉，跨越世代持續傳唱中，李竺芯以創作單曲〈巷子裡的台南〉向經典致意，在前奏巧妙融入熟悉旋律，讓老歌以嶄新樣貌走進當代聽眾耳中。受贈的《Suí水》黑膠，為響應世界唱片行日推出的限量版本，收錄多首李竺芯的代表作，其中七吋唱片有〈巷子裡的台南—四代同堂版〉與〈漂亮版〉兩種版本，展現同一作品在不同世代之間的聲音對話。

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許石音樂圖書館致力音樂文化保存與推廣，館藏涵蓋黑膠、CD、DVD及音樂文獻等，也透過舉辦講座、工作坊及音樂會等，讓音樂走入民眾的日常生活。楊馥菱說，李竺芯以台南為靈感泉源，擅長將土地記憶與語言情感轉化為音樂作品，獲贈黑膠唱片別具意義，不僅豐富館藏，也象徵台灣流行音樂跨世代的深度對話。

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