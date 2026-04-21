台南鳳梨、芭樂、冬瓜茶 拓銷馬來西亞

台南產的紅心芭樂跟冬瓜茶磚，首次在吉隆坡超市上架。 （台南市府提供）

黃偉哲率隊赴檳城、吉隆坡搶市 鳳梨首登大馬 數百箱認購一空

繼前往日、韓行銷台南鳳梨，市長黃偉哲於十八、十九日親自前往馬來西亞檳城、吉隆坡推廣台南鳳梨、芭樂、冬瓜茶，這也是台南鳳梨首次在馬來西亞開賣，開放預購數量火速被認購一空，也帶動紅心芭樂買氣。

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紅心芭樂、冬瓜茶磚 超市上架

黃偉哲十八日前往檳城參加「台南特優水果與老頭家冬瓜茶磚展售會」，十九日再轉往吉隆坡，推出紅心芭樂、冬瓜茶磚於當地超市上架展售。黃偉哲表示，由於馬國位處熱帶，本身及周邊鄰近國家的熱帶水果品系相當多，台南鳳梨能進入馬國市場是一大突破；透過產品現場展示與推廣，讓當地民眾認識台南農產特色，也讓消費者對台南水果留下深刻印象。

黃偉哲提到，檳城、吉隆坡備貨數百箱鳳梨火速銷售一空，期待也帶動台南紅心芭樂的買氣；首次將台南鳳梨、芭樂介紹給馬來西亞朋友，這兩款水果各具獨特風味與營養，期盼能獲得重視天然、健康的消費者青睞；冬瓜茶這款懷舊古早味，則有清香甘潤又解暑的特色，在馬來西亞溫暖的天候下特別受到歡迎，當地民眾試吃後給予各產品正面肯定。

駐馬來西亞大使連玉蘋、馬來西亞台商總會總會長蔡欣恬、國策顧問林凱民等人也現身吉隆坡行銷會力挺。連玉蘋提及，台馬雙邊貿易暢旺，非常適合行銷販售台灣產品，很高興台南水果、冬瓜茶獲得馬國肯定，預祝業績「興、豐、旺」。

黃︰台南農產持續拓展海外通路

黃偉哲表示，此次展售會及上架行銷，讓市府對未來持續深化馬國市場更具信心，將透過結合行銷活動與在地合作夥伴，持續拓展海外通路據點，提升台南農產在國際市場的競爭力，讓更多國際人士皆可品嚐到台南優質美味；也期盼馬國朋友透過品嘗台南味，感受到台南的溫度與人情的純粹，也藉此機會力邀馬國朋友們有機會造訪台南，體驗台南甜的好滋味。

台南市長黃偉哲（左）與駐馬來西亞大使連玉蘋（中）攜手推廣台南紅心芭樂。 （台南市府提供）

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