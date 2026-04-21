恆春南國生活節 古城牆成最美看台

恆春古城牆在南國國際生活節活動中，化身全台最美看台。 （記者蔡宗憲攝）

連續兩個週末的「二〇二六南國國際生活節」劃下句點，這場別具一格的「南國嘉年華」，成功在喧囂的音樂季與傳統民謠祭間，開闢出一條屬於恆春在地的文化路徑，不僅點亮了國境之南的夜空，更讓百年古城牆化身為全台灣唯一的「古蹟觀眾席」，展現出極具國際水準的生活美學。

定位溫馨嘉年華 不追求巨星壓軸

屏縣府交旅處指出，南國生活節與主打獨立樂團吶喊的「台灣祭」不同，它定位於溫馨且具在地感的嘉年華，活動不刻意追求超級巨星壓軸，而是邀請馬來西亞、澳門、泰國與日本等多國流行音樂人，與屏東在地社團、表演團體共襄盛舉，這份「去商業化」的純粹，讓不少遊客在北門草地的文青市集中，體驗到前所未有的「CHILL」氛圍。

請繼續往下閱讀...

跨國界音樂活動 搭配恆春慢活步調

參與活動的年輕樂迷表示，這種跨越國界的音樂活動，搭配恆春特有的慢活步調，讓「南國生活節」不再只是一場短暫的市集活動，而是一種生活態度的宣示。

將國際文化元素 嵌入古城的骨架中

今年活動從「即將成真火舞」融合品牌元素的震撼開場，到日本「東映太秦映画村」妖怪踩街與恆春老街的歷史感交織，將國際文化元素嵌入古城的骨架中，當怪獸投影在北門城牆上，古老石塊與現代數位藝術的對話，「沉浸式」的體驗，讓遊客不再只是旁觀者，而是與怪獸、音樂、市集共同構成南國夜晚的一份子。

半島夢遊 帶動老街到墾丁觀光動能

交旅處強調，南國生活節結合了恆春北門的地理特殊性與半島獨有風格，透過「半島夢遊」的主題，成功帶動從恆春老街到墾丁大街的觀光動能，讓遊客看見恆春除沙灘海洋外的深度人文魅力，以古城為幕、草地為席的嘉年華，已建立起專屬於南國的文化品牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法