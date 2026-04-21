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    首頁 > 生活

    台東卑南族漁獵祭 重現毒魚藤捕魚

    2026/04/21 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    等魚短暫缺氧浮起，再逐一打撈。（卑南族人提供）

    等魚短暫缺氧浮起，再逐一打撈。（卑南族人提供）

    台東建和部落近日在溪中漁獵，方式則是傳統毒魚，名稱雖聽來嚇人，但使用的是原住民傳統「毒魚藤」，這是部落傳統捕魚方式，與近代使用化學藥劑毒魚不同。

    台東卑南族的漁獵祭padawak沿襲著傳統捕漁方式，以野生毒魚藤帶到溪中，先在溪中支流挖洞或放置砂石阻斷部分水流，引導魚群游入，再於水裡搗爛毒魚藤，使藤內汁液流入其中，魚藤中的「魚藤酮」會使魚缺氧無法動彈，不久，大小魚皆浮於水面可輕易拾起，族人隔天便帶著漁獲前往祭祖，並教導年輕族人觀察溪流生態，再向祖先稟告如今溪流情況。

    射馬干部落青年會副會長古健緯表示，毒魚藤捕魚與使用現代化學毒劑毒魚方式完全不同，兩者具文化上的差異，毒魚藤中毒的魚若是漏網或未被拾獲，不久之後會自己在溪中慢慢恢復清醒，並不會對生物趕盡殺絕，被撈起的魚看來奄奄一息，但只是暫時昏迷，放入魚簍後不久便會開始掙扎，恢復活力。

    建和部落族人表示，以往父祖輩在同一條溪流中都能捕獲大魚，並以麻袋裝回，小魚一律不抓，如今卻只能抓些小魚供參與漁獵文化的民眾體驗，溪流生態已大不如前。

    再將搗爛的毒魚藤汁液流入水中，使魚短暫缺氧浮起。（卑南族人提供）

    再將搗爛的毒魚藤汁液流入水中，使魚短暫缺氧浮起。（卑南族人提供）

    卑南族漁獵祭沿襲傳統「毒魚藤」捕漁方式，先將溪水阻斷。（卑南族人提供）

    卑南族漁獵祭沿襲傳統「毒魚藤」捕漁方式，先將溪水阻斷。（卑南族人提供）

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