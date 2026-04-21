花4百萬 北市友善店家網站3年未更新

台北市議員顏若芳昨於議會財政建設部門質詢指出，市府耗費四百萬公帑建置的「友善店家網站」長年未更新，雙語文宣翻譯荒腔走板，痛批市府的滾動式檢討是「躺平式敷衍」，要求市府一個月內全面清查並下架錯誤資訊。產發局長陳俊安當場允諾全面調整，商業處事後說明，評估增設店家介紹。

顏若芳表示，去年要求市府改善友善店家地圖，當時商業處承諾會與觀傳局探討網站優化。時隔一年，友善店家數量增加約百家，網站介面卻毫無改善，故事主題專區的最新文章仍停留在二〇二三年九月，近三年未更新。此外，日文版友善店家清單有兩百七十八家，地圖上卻僅出現九個定位點，怒批這就是優化結果嗎？

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雙語文宣翻譯 議員批荒腔走板

顏若芳以萬華商圈英文版「必踩景點」地圖為例，指市府行銷文宣的翻譯品質低劣；如「吃喝玩樂整合行銷」被翻成不知所云的「MYDNA」、「久大文具」譯為「New 9 TA」、「帥俊男裝」用拼音「SHUAY JIUNN」，連機器人都不如的翻譯，不用說外國觀光客，連局長、處長都看不懂在賣什麼。要求一個月內全面清查，將倒閉與外縣市店家全數下架，並協同專業翻譯人員重新校對雙語導覽地圖，建立定期的更新與督導機制。

產發局長陳俊安允諾全面調整，商業處事後補充說，每季定期滾動式更新網站資訊並修正友善店家數量。尊重店家提供的英文店名，另為利於國外觀光客瞭解，將評估增設店家介紹、照片並更新店家資訊等優化作業。

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