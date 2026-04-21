八里土方暫置場 民代促降低污染

新北與台北市工務局會勘八里土方暫置場。（記者翁聿煌攝）

中央為解決全國工程土方棄置亂象，由交通部協調台灣港務公司使用台北市及新北市的公共工程土方進行填海工程，並在港區外八里岸邊設置土方暫置場，但是大型砂石車進出港區，對地方造成環境污染及交通影響，新北市多位民意代表昨出席說明會，要求工務單位研擬有效措施，減少污染及降低衝擊。

工務局︰規劃專用路線

工務局指出，雙北工務局四月十一日起試辦土石暫置場，面積約〇．五公頃、每日廿五個車次進出，目前針對進出暫置區的重型車輛規劃專用行駛路線進行分流，禁行市區道路，盼降低交通衝擊。

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同時，市府要求運輸車輛須遵守交通法規及裝設GPS管制，暫置區出入口已設置自動洗車設備，嚴格要求出場車輛須符合車身與輪胎的整潔標準，維護周圍道路路況。

八里區里長聯誼會長張金貴說，台北港第一、二期填土工程已完工，希望土方暫置場直接設在港區內，地方反對設在現在的台六十一線高架橋下位置。

市議員陳家琪表示，試辦的每日廿五車次已造成粉塵飛揚，未來範圍還要擴張到十公頃、每天數百輛車次進出，影響重大；市議員鄭宇恩說，試辦期間應做好管制措施，並要求擇期再次於八里區公所召開說明會。

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