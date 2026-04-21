新北打造通勤綠廊 騎YouBike抽好禮

新北市自行車道長度699公里，串聯河濱自行車道周邊33處YouBike站點，打造通勤綠廊。（記者賴筱桐攝）

六月三日為世界自行車日，新北市政府推出YouBike騎乘抽獎活動，五月十二日起至六月七日，只要在淡水、八里地區指定廿處YouBike站點借車，完成跨站還車，或同站騎乘超過五分鐘，即可參加抽獎，有機會獲得造型悠遊卡等好禮，活動範圍涵蓋八里福朋喜來登酒店、淡水漁人碼頭及淡海輕軌沙崙站等熱門景點。

樹林、新莊、板橋新增站點

交通局簡任技正吳政諺表示，根據統計，今年一至三月新北市YouBike每日租借量達十三至十四萬人次，較去年同期成長約三成。今天將新增樹林區「台鐵樹林車站（後站）」、新莊區「五權一五工三路口」及板橋區「中華電信板橋雲端資料中心」三站YouBike租賃站，全市站點總數已達一五三八站。

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自行車道拚設917公里

吳政諺說明，新北市自行車道長度六九九公里，朝二〇五〇年九一七公里目標邁進，透過跨局處合作，串聯河濱自行車道周邊卅三處YouBike站點，規劃超過一千種騎乘路徑，並延伸串接台北與桃園，打造通勤綠廊系統。民眾只要使用電子票證或TPASS基北北桃都會通定期票，可享有前卅分鐘免費優惠，搭配公共自行車傷害險，讓通勤、通學或休閒騎乘更安心便利。

交通局指出，淡江大橋將於五月十二日通車，與關渡大橋串聯，形成淡水與八里的環狀自行車路線，打造全台少見的海景水岸通勤路線，讓兩地生活圈更緊密。此外，南段通勤綠廊同步升級，未來可從捷運三鶯線鶯歌車站出發，走訪新北美術館及三鶯之心，一路騎行至桃園大溪河濱公園，展開結合文化、運動與綠生活的低碳旅行。

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