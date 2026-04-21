《宜蘭》吳宗憲稱統籌款32億做社福 挨批空頭支票

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲稱要用統籌分配款宜縣增加的一二八億元，其中三十二億元做社會福利。民進黨縣議會黨團抨擊，統籌分配款宜縣可用財源僅十六億元，吳宗憲不只是「空降」參選，更只會開「空頭支票」欺騙選民。吳宗憲陣營反擊，民進黨潑政治口水前功課要做好，不應混淆事實、誤導鄉親。

宜蘭綠營轟不顧財政紀律

民進黨團總召陳文昌批評，一二八億元統籌款扣除一般性、計畫性補助款後，宜縣僅有廿六億元進帳，其中十億元要償還債務，實際可用財源僅十六億元，吳說有一二八億元根本是「唬爛天王」。縣議員謝燦輝表示，吳宗憲提免費補助政策，用聳動政策博取聲量，開支票大家都會，但不顧財政紀律，只會讓宜蘭財政陷入危機。

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縣議員林佩螢說，吳宗憲明知宜蘭財政真相，卻為了選舉利多說出不實謊言；議員林詩穎質疑，吳宗憲空降參選，大開空頭支票騙選票。

吳營反擊不應混淆時序

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文回應，民進黨團混淆時序，當初「主計處舊版核定表」初步核定廿六億元，在地方強烈反彈下，在野黨推動立法院三讀通過二修財劃法，依新法計算，宜蘭可增加一二八億元。

鄭皓文、國民黨縣議員黃琤婷抨擊，為地方爭取預算應不分朝野，難道民進黨不願照顧基層及老人？面對民生福利政策，民進黨「為反對而反對」，非縣民之福。

吳宗憲昨也提出「五大鄰長補助與保障方案」，包括：交通補助費每月一千五百元；團體意外保險每年補助一千二百元；自強活動費每年補助三千元；喪葬慰問金一萬元；提供每月免費報紙。

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