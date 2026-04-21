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    首頁 > 生活

    降雨少、供灌一期稻 曾文水庫蓄水率跌破18%

    2026/04/21 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已低於18%。 （記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已低於18%。 （記者吳俊鋒攝）

    入冬以來降雨偏少，全台水情一度告急，清明連假一波春雨挹注中北部水庫，但南部進帳較少，加上一期稻作持續供灌，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率跌破二字頭，目前連「十八趴」都不到，創近三年最低。

    而供應民生用水的南化水庫，雖透過甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，累計僅約兩百六十萬噸，挹注有限，蓄水率已低於四成。

    週四鋒面接近 人工增雨待命

    曾文水庫今年一月下旬以來，持續透過曾文南化聯通管輸水至南化淨水場，目前單日供應量廿萬噸，現階段高雄也北送清水支援，每天約十二萬噸，以減少南化水庫的出水；水利署南區水資源分署全力調度下，目前台南地區供水正常。

    根據農田水利署嘉南管理處規劃，一期稻作供灌預計至五月中、下旬，會依照降雨狀況進行滾動檢討，節省出水；氣象預報本週四有鋒面接近並通過，南水分署表示，人工增雨團隊持續待命，如有適當施作條件，將立刻通知各單位進行。

    南水分署觀測，截至昨天晚間六點，曾文水庫水位標高二〇〇．九四公尺，蓄水率十七．七一％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量近一．三億噸。南化水庫水位標高為一六七．四九公尺，有效蓄水量三三六一萬噸，蓄水率卅九．四三％；南水分署籲請民眾持續節約用水，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

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