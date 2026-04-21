為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教部推「白恐不迷路地圖」 帶師生深化轉型正義教育

    2026/04/21 05:30 記者林曉雲／台北報導
    教育部國教署人權教育資源中心推出「白恐不迷路地圖在地篇」，近日於高雄歷史博物館舉辦成果發表會。（教育部提供）

    教育部國教署人權教育資源中心推出「白恐不迷路地圖在地篇」，近日於高雄歷史博物館舉辦成果發表會。（教育部提供）

    教育部國教署人權教育資源中心推出「白恐不迷路地圖在地篇」，近日於高雄歷史博物館舉辦成果發表會，透過四張結合人物與空間的故事地圖，帶領師生重新認識台灣白色恐怖歷史，深化轉型正義教育的實踐。

    重建歷史脈絡與受難者生命故事

    教育部國教署組長詹雅惠說明，這次發表的地圖以白色恐怖時期的受難者為主軸，包括台北李格文、雲林鍾心寬、高雄柯旗化及屏東陳玉貞，透過政治檔案、史料研究、地理資訊與影音資料等多元工具，重建歷史脈絡與生命故事，這些地圖不只標示歷史地點，更是重要的教育資源，期望透過在地故事與空間連結，引導學生認識歷史、反思過去，培養守護民主與人權的意識，讓轉型正義成為持續前行的社會力量。

    監委范巽綠指出，在不義遺址舉辦發表會具有重要象徵意義，人權議題早在九年一貫課綱即納入教育體系，十二年國教課綱更明確將國家暴力與轉型正義列為重要內涵，但如何在教學現場轉化為具體課程，仍是教育工作者面臨的挑戰。

    根據國家人權館統計，一九四五年至一九九二年之間，台灣白色恐怖受難者達一萬二〇六〇人，若連同家屬，人數更多。詹雅惠指出，這段歷史不僅是傷痕，也深刻影響社會發展，透過教育再現，有助於培養學生對人權與民主價值的理解。

    國發會檔案管理局研究員許峰源說明，團隊透過檔案解讀、實地訪查與口述歷史，將跨領域資料轉化為可互動的教學素材，使學生能從空間與故事中理解歷史情境，進一步思考公民責任與社會正義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播