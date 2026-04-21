樹保人員分級制度上路 林保署建議公共工程納入

樹保人員分級制度上路，林保署表示，下半年起將公告相關報名考選資訊。（資料照）

國內受保護的樹木超過二千棵，從事景觀樹木修剪相關工作約三萬多人，樹保人員考選培訓及分級認證辦法即起上路，依分級培訓與考選雙軌並行，農業部林業保育署將建議公共工程委員會，未來公共工程植栽、樹木種植或移植等施工要納樹保人員，讓執業範疇從受保護樹木擴大到路樹、公園、校園等一般樹木。

地方政府多委託民間修剪、移植、或養護樹木，但受限於專業不足或經費有限，常修剪不當等，雖然森林法的樹保專章在二〇一五年通過，規定受保護樹木（指百年以上的老樹）須定時普查，並以不修剪、不移植為原則，若要移植修剪，須委託專業人員，但樹保專業人員的培訓與分級制度因各界意見不一，已卡關多年。

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林保署表示，樹保人員考選培訓及分級認證辦法即起上路，分初、中、高三級，並採考選（先測驗後實習）與培訓（先培訓上課後測驗）並行。

林保署表示，初級人員只要執行基礎樹木保護施工，是第一線最多的人，採考選方式，通過測驗者只要再參加八小時實習並合格就獲證。

林保署說明，未來地方受理工程規劃或土地開發業者申請「受保護樹木」移植復育許可案件時，可要求業者應聘用高級樹保人員施作，以加強保護，地方辦理列管珍貴老樹定期健檢養護時，也可委託各級樹保人員。

林保署表示，已於二〇二四年起試辦樹保人員培訓，今年起也擴大跟有森林相關科系的大學合作辦理各級樹保人員考選、培訓，報名資訊預計於下半年公告。

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