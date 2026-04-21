淡江大橋汽機車是否混道 運安會：待討論／民眾質疑機車道太狹窄 公路局成立安全諮詢小組檢視

淡江大橋五月十二日即將通車，但有民眾認為機車道狹窄，恐有安全疑慮，運安會表示會在運輸研討會上會討論。（資料照）

淡江大橋即將在五月十二日正式通車，許多民眾發現橋上機車車道狹窄，認為恐有安全疑慮，是否可改汽機車行駛混合車道？國家運輸安全調查委員會昨天表示，未來運輸研討會上會討論這議題，有請交通部相關單位注意。

交通部公路局北區公路新建工程分局副分局長陳文信說明，淡江大橋機車慢車道的安全考量議題，公路局昨天起成立安全諮詢小組，將導入外部專業人士，同步進行優化和檢視。

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機車道寬度2.5公尺

淡江大橋依道路分級被列為「紅盾牌」的台六十一線快速公路，專供四輪以上汽車及大型重型機車行駛的封閉式或半封閉式道路，不過也設置有一般機車道，以及人行道和自行車道。根據交通部公路局設計，人行道、自行車道和一般機車道寬度都是二．五公尺。

日前公路局開放民眾上橋徒步參觀，並在上週末舉辦路跑和自行車活動，許多民眾發現，機車道很狹窄，加上旁邊欄杆，實際可行駛的寬度甚至不到二公尺，只能行駛一輛機車，萬一機車道有車禍，救護車無法通行救援。

淡江大橋主橋有設置人行道，從八里端延伸到淡水端，東向和西向路型設置相同，也還有自行車道，各有二．五公尺寬。另外，還有機慢車道、快車道、公車道，中間有輕軌預留區。

運安會昨天赴立法院交通委員會業務報告，針對淡江大橋機慢車道設計，運安會主委林信得表示，我國還沒有建立道路安全審核機制，導致道路工程規劃、設計、施工、管理及養護欠缺考量交通安全因素，建議交通部儘速建立道路安全審核機制。

林信得表示，道路安全審核機制不只針對汽車道、還要納入機車道。立委洪孟楷提出，淡江大橋是否應保留機車專用道或改採汽機車混合車道？林信得表示，未來會在運輸安全研討會討論。

淡江大橋即將在今年五月12日通車。（記者吳亮儀攝）

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