去年家貓174萬隻 首度超越家犬／飼養2隻以上貓咪的家庭比例增加 但養狗家庭比例仍高出1.2%

農業部公布2025年家犬家貓數量調查，家貓數量首度超過家犬。（資料照）

貓派首度超越狗派！農業部昨公布二〇二五年全國家犬、家貓飼養數量，家犬隻數約一四六萬，家貓數量約一七四萬隻，家貓飼養數量首度超越家犬數量，農業部認為這和都市化、居住於集合住宅人數增加有關。

農業部：與都市化有關

農業部動保司每二年公布國內家犬家貓飼養量，去年全國推估家犬數量為一四六萬二五二八隻，比二〇二三年一四八萬六三七隻減少一萬八一〇九隻，全國家貓數量為一七四萬二〇三三隻，比二〇二三年一三一萬一四四九隻增四十三萬五八四隻。動保司表示，國人飼養二隻或以上家犬比例與上一期調查相比無明顯差異，但飼養二隻或以上家貓比例較過去增加，也讓家貓飼養總數明顯成長。

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經分析，全國養狗之家庭比例仍略高於養貓（高約一．二％）。動保司司長江文全說明，養狗的飼主通常只養一隻，貓咪飼主多養二隻以上；另外，受到社會結構改變，都市民眾多住在集合住宅，加上養狗須遛狗、擔心狗叫聲影響鄰居、住家也要有適當空間，六都養貓民眾明顯大幅增加，該趨勢和歐美等先進國家相同。

江文全進一步指出，不論養狗或養貓，之前調查發現女性養寵物者確實多於男性，這些女性多為單身族或銀髮族，主要是以有情感陪伴功能的毛小孩為主。

飼主：養貓省錢好照顧

對於家貓數量增加，家中養大型犬的何姓飼主表示不意外，她指出周遭過去許多同是狗派的朋友，在飼養的狗狗過世或者自己生小孩後，就改養比較不需要時間照顧、也更省美容費用的貓咪，她表示自己每天早晚都要帶狗狗出門散步一小時，送狗狗美容一個月花費就要七千元以上，若要出國，還必須託友人到府協助餵狗、遛狗，或改送寵物旅館，貓咪則只要準備好水跟飼料與充分的貓砂，簡單許多，但仍是堅定狗派的她認為狗狗跟人的互動更密切，作息也可以配合飼主。

飼養貓咪的沈姓飼主表示，除了不用遛貓外，也不需要跟貓一直互動，養貓最大的情感安慰在於有邊界感的彼此互愛，她舉自身在台北租屋為例，貓咪所需空間不用太大，返鄉時只需要一只貓籠，貓咪的體味也較狗狗低，美容次數一年只要二次即可。

動保司推動犬貓節育

至於部分縣市家犬絕育率低於全國平均，江文全表示，過去都會巡迴絕育推廣，受財劃法影響中央財源不足，業務已移交地方，但下半年仍會用專案協助特定區域推動犬貓節育。

從2025年數字看寵物

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