竹市27億元土地等人繼承 達2千多筆

新竹市政府一日公告今年逾期未辦繼承登記不動產，共計有一四四五筆土地、七十一棟建物，公告現值合計超過廿七億元，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以確保家族資產合法傳承，避免因逾期列冊管理而面臨後續公開標售風險，保障自身權益。

地政處長何憲棋指出，依據統計今年度公告逾期未辦繼承登記計有一五七名被繼承人，一四四五筆土地、七十一棟建物，土地持分總面積約廿一公頃，以今年土地公告現值計算，土地總價值超過廿七億元。

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地政處表示，土地法第七十三條規定，繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起六個月內辦理，超過期限逾一個月，處應納登記費額一倍罰鍰，最高達二十倍。若超過一年未辦理繼承登記，清查後於每年四月公告三個月，公告期滿後如仍未辦理，即列冊管理十五年，列冊期滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署公開標售。

地政處補充，截至上月全市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產共有九一四一筆土地、三四五棟建物，公告現值合計逾六十六億元，地政處提醒，若民眾想查詢是否有長輩名下未辦繼承登記的不動產，可至地政處網站「線上服務」專區點選「未辦繼承查詢」來了解相關內容。

市府強調，依民法規定，繼承人均有平等的繼承權利，無論已婚、未婚、男女均無性別差異，為保障自身權益，請繼承人速洽地政事務所辦理繼承登記。

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