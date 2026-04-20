桃園掩埋場暫存垃圾 年底前零裸露

桃市府環保局透過焚化去化、跨區調度、覆土等方式，預計年底前達成垃圾零裸露目標，圖為觀音保障掩埋場。（環保局提供）

桃園市隨著生質能中心啟用、欣榮焚化廠整改完成，垃圾處理量能大增，桃園市政府環境保護局表示，過去在各掩埋場暫存的卅一萬公噸裸露垃圾，近年透過焚化去化、跨區調度及分區覆土，裸露量已逐步降至三萬公噸以下，預計年底前可達成「零裸露」目標。

桃園市掩埋場過去屢被桃園市審計處點名，不僅潛藏環境衛生，更暗藏火災發生等風險，議員頻頻要求環保局加速掩埋場暫置垃圾去化，議員游吾和表示，環保局曾允諾大園區北港掩埋場在二〇二七年清空，如今距離時限僅剩一年多，希望轉型地質景觀公園不會淪為口號。

請繼續往下閱讀...

議員吳進昌表示，桃園市珍珠海岸計劃串聯蘆竹、大園、觀音、新屋，觀音有著名的「台版沙哈拉沙漠」草漯沙丘，卻因保障掩埋場而失色，要求環保局編列預算加速清運速度，讓珍珠海岸得以連貫。

議員劉熒隆表示，龍潭店子湖掩埋場暫置大量垃圾，環保局允諾儘速透過焚化等方式去化，希望能落實執行期程。

環保局表示，全市掩埋場近年透過焚化去化、跨區調度及分區覆土等方式，裸露垃圾量已逐月下降，目前尚餘兩萬八六八〇公噸，已爭取中央補助及自籌經費，預計年底前達成零裸露目標。

此外，大園區北港掩埋場現為木質類巨大家具暫置場所，去化量自去年起已大於進場量，未來待清除至一定程度並達穩定狀態後，將轉型為地質景觀公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法