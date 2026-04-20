通霄四庄媽回鑾遶境 千人吃飯擔

苗栗縣通霄鎮四庄媽回鑾，由縣長鍾東錦等人將媽祖安座。（記者張勳騰攝）

苗栗縣通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，輪流供奉在各庄值年爐主家中，前日南下雲林縣北港鎮朝天宮進香，昨日一早回鑾後展開遊庄遶境，中午由今年值年的梅樹腳庄擺飯擔酬謝陣頭及款待信眾，今年剛好遇白沙屯媽祖鑾駕返回通霄鎮，也有香燈腳前往體驗年度盛事。

通霄鎮四庄媽祖，因未建廟，由北勢庄、竹仔林庄、圳頭庄及梅樹腳庄輪流供奉在值年爐主家中，逾一百三十年歷史，今年輪由梅樹腳庄供奉。

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四庄媽前日南下展開年度進香之旅，先前往通霄鎮慈惠宮團拜後，隨即前往嘉義縣新港鎮奉天宮、雲林縣北港鎮朝天宮參拜，昨天清晨舉行刈火儀式，隨即返回通霄鎮遶境四個庄，祈求國泰民安，風調雨順。

縣長鍾東錦等人恭迎四庄媽聖駕回鑾，焚香祝禱媽祖保佑苗栗縣民平安順利，強調地方盛事若需要縣府協助的地方，定全力以赴。

今年的吃飯擔由梅樹腳庄負責，地方人士在福爾摩沙高架橋下，準備了爌肉、炒米粉、雞酒、飲料等美食，吸引逾千位民眾參與，有不少白沙屯媽祖的香燈腳也來體驗年度的盛會。

地方耆老說，「吃飯擔」是四庄媽進香文化的重頭戲，早年準備飯擔主要是犒賞參與遊庄遶境的陣頭、信眾，當時參加人數約一、二百人；近年來，均吸引大批信眾共襄盛舉，逐漸成為縣內特殊的進香文化。

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